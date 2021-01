La quarantena da Coronavirus si sta prolungano per molte settimane, costringendo bambini e famiglie nel chiuso delle loro case. Svolti i compiti, resta ai più piccoli ancora molto tempo libero da utilizzare, ora che la scuola e gli impegni sportivi sono ricordi lontani. Ad aiutare i ragazzi e le famiglie a non sentirsi soli ci pensa ViacomCBS International, che promuove al livello globale la campagna pro-social #Alonetogether che nel mondo sta raggiungendo gli oltre 500 milioni di follower.

L’iniziativa declinata anche nel nostro paese da ViacomCBS Networks Italia con gli hashtag #KidsTogether e #LontaniMaVicini vuole promuovere messaggi positivi, legati al rispetto delle regole e al valore da dare al tempo trascorso in casa, come spazio per restare in contatto con le altre persone e per riscoprire il legame all’interno delle famiglie. Per questo importante progetto sono stati chiamati tutti i personaggi, attori e influencer, internazionali e italiani, più popolari del mondo Nickelodeon per interagire con i bambini, ragazzi e famiglie. Lo scopo è tenerli informati costantemente, invitarli a seguire l’indicazione di restare a casa e intrattenerli con idee e attività da svolgere insieme in famiglia.

Sui canali di NickJr, Nickelodeon, Super! e anche online su tutte le piattaforme NickJr, Nickelodeon e Super!., SpongeBob ci spiegherà come mantenere e a cosa serve rispettare una certa distanza dalle persone, i Bubble Guppies ci insegneranno le tecniche per lavare le mani in modo appropriato, Chickaletta e i PAW Patrol ci presenteranno fantastiche mosse di danza per promuovere l’attività fisica e il benessere all’interno delle mura domestiche.

Ed inoltre:

Blue’s Clues & You! , il nuovo cartone che ha appena debuttato su NIckJr e Bubble Guppies ci proporranno tanti disegni da scaricare e colorare disponibili sul sito all’interno della sezione disegni per aiutare le famiglie a giocare e imparare insieme ai loro figli a casa;

, il nuovo cartone che ha appena debuttato su NIckJr e ci proporranno tanti disegni da scaricare e colorare disponibili sul sito all’interno della sezione disegni per aiutare le famiglie a giocare e imparare insieme ai loro figli a casa; Ci saranno anche dei cortometraggi su NickJr con importanti apprendimenti per i bambini con l’obiettivo di stimolare il loro senso di benessere, quello sociale ed emotivo, oltre a tante nozioni su scienza, matematica e alfabetizzazione;

con importanti apprendimenti per i bambini con l’obiettivo di stimolare il loro senso di benessere, quello sociale ed emotivo, oltre a tante nozioni su scienza, matematica e alfabetizzazione; Super! sta coinvolgendo i ragazzi italiani che sono chiamati in prima persona attraverso due call to action: una per raccontare quale super potere vorrebbero avere al sito supertv.it/superpoteri, l’altra invece sotto il cappello B Super! in cui sono invitati a mandare a www.supertv.it una loro foto con braccia aperte per costruire un collage con la catena umana virtuale più lunga!

Ma non è tutto! Super! ha, inoltre, voluto coinvolgere anche un amico affezionato del canale, l’artista Matteo Markus Bok che mercoledì 25 marzo alle ore 15:00 farà una diretta sull’account Instagram @officialsupertv. L’obiettivo sarà sentirsi #LontaniMaVicini. Infatti Matteo farà una chiacchierata con tutti gli amici di Super!, raccontando come si è organizzato le sue giornate tra scuola, musica e sport, e magari dando anche qualche consiglio a chi si sente un pò più solo, perché Super! è una grande famiglia. E per l’occasione chiamerà a raccolta altri amici creator per sostenere la campagna #Vinciamonoi lanciata con il brano originale scritto e cantato da Bok “Non ci avrai”. Il progetto sostiene la raccolta fondi a favore della Croce Rossa e degli ospedali italiani in prima linea.