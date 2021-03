La bambina più pestifera dei cartoni e il povero orso che tenta sempre di risolvere i guai da lei causati stanno per tornare in Tv. Sicuramente li avete riconosciuti: sono finalmente in arrivo su Rai YoYo i nuovi episodi di Masha e Orso terza stagione! Le nuove puntate arriveranno a giugno, per la gioia di tutti i piccoli spettatori dell’adorato cartoon russo campione di ascolti, tuttora uno dei più seguiti in assoluto tra i programmi per l’età prescolare.

Il lancio delle puntate della terza stagione partirà a giugno 2019 in diversi paesi del mondo: oltre alla nostra Italia, Animaccord rilascerà i nuovi episodi anche in Germania, nel Regno Unito e nell’America latina.

Masha e Orso terza stagione

Dove eravamo rimasti con la terza stagione del cartone animato? Come ricorderete, alla fine della seconda Masha aveva lasciato la sua amata casetta, i suoi giochi e Orso perché ormai si sentiva “grande”. La cosa, come era prevedibile, è durata poco: la nostra amica è stata presto rispedita indietro perché a quanto pare non era ancora pronta per diventare adulta! La pestifera eroina ha quindi ripreso le sue avventure con Orso, che nel frattempo sogna di conquistare il cuore della sua amata. Ma sicuramente Masha non gli renderà la vita facile, tra una rocambolesca lezione di guida, una storia di fantasmi, un’avventura insieme ai Moschettieri e addirittura un incontro con gli extraterrestri.

Nei nuovi episodi che vedremo a giugno, poi, la nostra Masha indosserà davvero tantissimi costumi diversi, cimentandosi nelle più disparate attività. Preparatevi quindi a vederla nei panni di una giocatrice di golf, di una cosmonauta, di un cowboy, una pilota e persino di Charlie Chaplin!

I valori con cui si confronteranno i piccoli spettatori saranno anche questa volta quelli degli affetti, della libertà di sperimentare ma anche l’importanza dei limiti con cui bisogna fare i conti nella crescita.

Quando arriveranno i nuovi episodi

I nuovi episodi di Masha e Orso terza stagione faranno il loro debutto in Italia su Rai YoYo il 7 giugno. Ancora non conosciamo l’orario preciso, ma aggiorneremo al più presto la notizia per comunicarvi tutti gli appuntamenti con gli amatissimi Masha e Orso. Inoltre sappiamo che per l’occasione, Masha diventerà un’ospite fissa del programma La posta di YoYo, con modalità che per il momento non conosciamo.

Curiosi di sapere in quali peripezie si lancerà la bambina più dispettosa della Tv? Non ci resta che attendere giugno…

Fonte: WorldScreen

Credits foto: © Animaccord