Grandissime notizie per tutti i piccoli e grandi fan di Miraculous Ladybug e di Chat Noir: sono in arrivo tanti nuovi episodi della vostra serie preferita! Mentre gli appassionati di tutto il mondo si stanno godendo gli episodi della terza stagione, Jeremy Zag in persona ha confermato tramite i suoi profili social l’arrivo di Miraculous nuove stagioni, annunciando quindi che la quarta e la quinta serie sono ufficialmente in lavorazione.

Lo show, di incredibile successo a livello mondiale, racconta le avventure della timida Marinette, una ragazza parigina che può segretamente trasformarsi nella supereroina Ladybug, coraggiosa e sicura di sé. Ciò che Marinette non sa è che il ragazzo per cui ha una cotta, il compagno di classe Adrien, si trasforma nell’eroe Chat Noir, a sua volta innamorato di Ladybug! Senza conoscere le rispettive identità segrete, i due combattono insieme ai loro alleati per sconfiggere il cattivo Papillon, che è intenzionato a rubare i loro poteri per poterli utilizzare per i suoi scopi malvagi.

Miraculous nuove stagioni

Non ci sono dubbi, considerato che è proprio Jeremy Zag a dare la conferma: il leader di Zag Entertainment, la casa produttrice che realizza la serie Miraculous Ladybug, ha dato il grande annuncio tramite il suo profilo Instagram.

L’immagine pubblicata mostra alcuni degli eroi che abbiamo conosciuto finora nella serie: Ladybug, Chat Noir, Rena Rouge, Queen Bee, Carapace e due eroine che saranno introdotte prossimamente.

La foto è accompagnata dalla frase: “Le stagioni 4 e 5 stanno per arrivare! Sono felice di potervi confermare che le stagioni successive hanno ricevuto il via libera e sono entrate in produzione!”. E a giudicare da ciò che riporta la foto, pare proprio che la stagione 4 farà il suo debutto in Tv già durante l’autunno 2020. Felici dell’arrivo di Miraculous nuove stagioni?

Vi ricordiamo che oltre alla terza stagione attualmente in corso è in lavorazione un film d’animazione di genere musical di Miraculous Ladybug. Per quanto riguarda i fan italiani, ci sono inoltre due appuntamenti da non perdere: il live show in arrivo nel 2020 e l’incontro con il creatore della serie Thomas Astruc, che sarà quest’anno a Lucca Comics & Games per incontrare spettatori grandi e piccini.

Foto: Zag Entertainment