Pronti a tornare nell’universo dei mostri? Al Festival dell’animazione di Annecy 2019, la Disney ha svelato le prime immagini di Monsters At Work serie animata che realizzerà in collaborazione con la Pixar, ispirata ovviamente al capolavoro di Pete Docter Monsters & Co.

Arrivato al cinema nel 2001, il film in CGI racconta la storia dei due migliori amici Sulley e Mike Wazowski, due abitanti di Mostropoli, una città alimentata solamente dalle urla dei bambini umani spaventati dai cosiddetti mostri spaventatori, di cui Sulley è il migliore. Come abbiamo visto però tutto è cambiato quando quest’ultimo ha fatto amicizia con la piccola Boo, una bimba del nostro mondo. Oltre a Monsters & Co., abbiamo ritrovato Sulley e Mike al cinema anche nel prequel Monsters University del 2013, che ci ha raccontato come è nata la loro leggendaria amicizia.

Trama e personaggi di Monsters At Work serie animata

Ora la saga continua, questa volta con un sequel a episodi ambientato sei mesi dopo l’addio tra Sulley e la piccola Boo. Monsters At Work serie animata però non avrà per protagonisti Mike e Sulley (anche se compariranno in alcuni episodi). Seguirà infatti le avventure di un nuovo personaggio chiamato Tylor Tuskmon, un giovane e abile meccanico che lavora per la Monsters Inc., uno stabilimento che dopo le vicende del primo film si occupa ora di raccogliere le risate da usare come energia elettrica per la città di Monstropolis. Tylor però ha un sogno: spera un giorno di lavorare con i suoi idoli, Mike e Sulley, e di poter contribuire a far ridere i bambini.

Tra i personaggi di ritorno dal primo film ci saranno anche Celia, Roz e lo Yeti, mentre tra le new entry avremo Val Little (doppiata da Kelly Marie Tran di Star Wars), amica e confidente del protagonista; Fritz, il suo capo; Duncan, un idraulico opportunista; Cutter, un personaggio sempre molto ligio alle regole; Smitty e Needleman, i custodi della fabbrica e Millie, la mamma di Tylor.

La serie sarà curata da due veterani di Disney Television ovvero Bobs Gannaway e Ferrell Barron, rispettivamente regista e produttore di Planes 2: Missione antincendio.

Cliccate qui per vedere il protagonista nell’immagine pubblicata su Twitter dal suo doppiatore originale.

Mentre qui potete vedere il protagonista del film insieme a Mike e Sulley, nell’immagine pubblicata su Twitter da Disney Latino

Dove vederla

La serie Monsters At Work non arriverà in televisione, ma sarà un’esclusiva di Disney +, il servizio di streaming che Disney lancerà in America a fine anno. La serie dovrebbe essere aggiunta al catalogo nel corso del 2020, perciò è possibile che sia presente in Italia già al debutto del servizio, che da noi avverrà con qualche mese di ritardo rispetto agli USA.

Foto: © Disney