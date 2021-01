Premessa importante: NON È UN PESCE D’APRILE. Da una settimana i fan Disney hanno continuato a chiederlo sui social e finalmente Disney ha ascoltato le loro richieste. Da oggi 1 aprile 2020 è arrivato Mulan su Disney+. Il 36esimo classico d’animazione, datato 1998, era tra i titoli più attesi del servizio streaming di Disney per due ragioni. La prima perché il live action dedicato all’eroina cinese, in uscita ad aprile al cinema, è slittato a data da destinarsi a causa dell’emergenza sanitaria in corso per la diffusione incontrollata del Coronavirus. La seconda perché era possibile vedere il sequel senza però avere accesso al primo film (a meno di non possederlo già in Dvd o Blu-ray, naturalmente).

Mulan su Disney+

È passata solo una settimana dal debutto in Italia del servizio streaming Disney, partito ufficialmente il 24 marzo, ma se ne sentiva già molto la mancanza. Da oggi però Mulan su Disney plus è finalmente arrivato con un’edizione ricchissima di extra (ben 7 contenuti che approfondiscono il film). Qui sotto tutti i dettagli sul film diretto dagli storici animatori Disney Tony Bancroft e Barry Cook che e si ispira alla vera antica leggenda cinese che racconta le gesta di Hua Mulan.

La trama di Mulan

Una ragazza, per evitare al padre di partire per la guerra, si traveste da uomo ed entra a far parte dell’Esercito imperiale cinese. Aiutata dal drago guardiano Mushu e dal grillo portafortuna Cri-Cri, Mulan cerca di guadagnarsi il rispetto dei compagni e del coraggioso Capitano Shang. Quando la battaglia si sposta al palazzo imperiale, l’onore della sua famiglia e il destino dell’imperatore e della Cina intera sono nelle sue mani.

Gli extra

La piattaforma streaming Disney plus ha un grande valore aggiunto: i film sono accompagnati da diversi contenuti extra che ne arricchiscono la visione. Per Mulan su Disney+ potete trovare cinque scene eliminate e due presentazioni:

Il sogno ad occhi aperti di Mulan

Scena eliminata con commento audio del regista Tony Bancroft della durata di 3 minuti in cui viene spiegato perché il sogno di Mulan di vivere una vita più libera ed eroica è stato pensato come inizio per il film.

Shan-Yu distrugge il villaggio

In questa scena eliminata della durata di 3 minuti, il regista Tony Bancroft spiega quali trucchi hanno utilizzato i registi per cercare di rendere Shan-Yu un essere ultraterreno.

Il fidanzamento

Dura 6 minuti questa scena eliminata in cui il regista Tony Bancroft spiega perché era rivelatrice su Mulan e sul suo mondo e il perché è stata eliminata dal montaggio finale del film.

La cronaca del prologo

I realizzatori discutono la sfida, e il successivo dispiacere, di creare una scena d’apertura magnificamente animata, solo per vederla tagliata nel montaggio definitivo del film. Durata: 4 minuti

Prologo dei giochi d’ombra

Dura solo un minuto questa breve scena eliminata in cui vengono mostrati gli storyboard di un prologo di giochi d’ombra. Una scena originariamente prevista per l’apertura del film.

Prima presentazione 1995

Questa prima sequenza (della durata di 3 minuti) contiene una versione abbozzata della scena chiave in cui Mulan decide di andare in guerra al posto di suo padre.

Prima presentazione 1996

Questa raccolta di concept art della durata di 2 minuti è stata composta per mostrare l’aspetto di ciò che poi è stato chiamato La leggenda di Mulan.

Mulan 2 su Disney+

Sulla piattaforma streaming di Disney è presente anche il sequel, pensato originariamente per l’uscita in home video, intitolato Mulan 2 – La leggenda continua. Nel film il generale Shang chiede a Mulan di sposarlo. Prima delle nozze però Mulan e Shang devono scortare tre pincipessa (Ting-Ting, Mei e Su) in una città distante. Il futuro della Cina è a rischio quando Mulan e Shang si scontrano sui propri doveri. Ad alimentare il fuoco c’è Mushu: egli vuole che Mulan resti single, così potrà continuare ad essere comodamente il suo drago guardiano.