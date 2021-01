L’albero con le decorazioni, gli addobbi appesi e le canzoni delle feste trasformano gli ultimi giorni di dicembre in un momento davvero magico. Giorni che tutti aspettano per trascorrere tranquille ore in famiglia, magari guardando qualche bel film insieme ai bambini. E Infinity, uno dei più importanti servizi streaming in Italia, ha un catalogo ricchissimo di film in live action e d’animazione per tutte le età.

Un’offerta per tutta la famiglia che abbiamo spulciato alla ricerca dei film e degli speciali natalizi più interessanti da guardare durante le feste. Ve li proponiamo qui sotto con indicato anche l’età di riferimento per i bambini. Buona visione!

Live action

Animazione

Tutti i film da guardare su Infinity con la famiglia

Live action

I Goonies (8+)

con Kurt Russell, Judah Lewis, Darby Camp

I ragazzini di Goon Docks (tutti li chiamano i “Goonies”) sono in allarme: i maggiorenni del locale club del golf hanno dato lo sfratto ai lori genitori, volendo radere al suolo il quartiere nel proprio interesse. Durante l’ultimo e un po’ malinconico “week-end” da passare sul posto, uno dei ragazzi scopre nella propria soffitta una antica mappa spagnola, che fu di Willy l’Orbo, un pirata del XVII secolo. Con i suoi amici egli e’ ben deciso a trovare il tesoro che l’Orbo ha seppellito da qualche parte nei dintorni.

Per chi ama l’avventura

La fabbrica di cioccolato (6+)

con Noah Taylor, Adam Godley, Freddie Highmore, Johnny Depp, Christopher Lee, Helena Bonham Carter, Missi Pyle, Annasophia Robb, David Kelly, James Fox, Julia Winter

Charlie Bucket, che proviene da una famiglia poco abbiente, sogna sempre la cioccolata (che adora), ma può permettersela solo raramente. La sua vita cambia quando il proprietario di una famosa fabbrica di cioccolato, Willy Wonka, mette in palio 5 biglietti, nascosti in altrettante barrette di cioccolato. Ai bambini che li troveranno saranno aperte le porte della fabbrica di cioccolato.

Per chi ama il cioccolato

Il grinch (6+)

con Jim Carrey, Christine Baranski, Jeffrey Tambor, Taylor Momsen

Tratto dall’omonimo libro del Dr. Seuss e vincitore di un premio Oscar al miglior trucco. Nel Paese di Chinonsò ci si prepara al Natale. Una bambina convince il sindaco ad invitare alla festa il Grinch, un essere che vive con gli oggetti presi dalla discarica. Ma lo strano omino verde decide di rovinare il Natale a tutti.

Per chi ama lo spirito del Natale

Elf (6+)

con Peter Dinklage, Will Ferrell, James Caan, Mary Steenburgen, Zooey Deschanel

Film natalizio con Will Ferrell. Buddy, adottato da Babbo Natale e cresciuto tra gli elfi, torna a New York in cerca del padre e delle sue origini.

Per chi ama divertirsi con le storie semplici

Paddington (4+)

con Sally Hawkins, Nicole Kidman, Jim Broadbent, Julie Walters, Hugh Bonneville

Un giovane orso cresciuto dagli zii nel profondo della giungla peruviana, viene convinto dalla zia a partire per l’Inghilterra in cerca di una vita migliore. Munito di montgomery, cappello ed inseparabile valigetta, il giovane orso arriva a Londra, ma si perde alla stazione di Paddington e capisce che la vita in città non è esattamente come se la immaginava. In suo soccorso arrivano i Brown, una gentile coppia che si offre di ospitarlo.

Per chi vuole un orsetto come migliore amico

La banda dei Babbi Natale (8+)

con Angela Finocchiaro, Giovanni Storti, Aldo Baglio, Giacomo Poretti

Alla vigilia di Natale, tre amici con la passione delle bocce sono finiti in questura perché accusati di essere una banda di ladri. Grazie all’interrogatorio con un’ispettrice di Polizia, emergono le loro vite e le loro disavventure.

Per chi ama ridere a Natale

Una poltrona per due (12+)

con Eddie Murphy e Dan Hycroyd

Commedia cult diretta da John Landis. Due finanzieri sostituiscono per scommessa un manager d’assalto, bianco, con un nero spiantato.

Per chi vuole avere la sua rivincita

Un Natale esplosivo (8+)

con Johnny Galecki, Chevy Chase, Randy Quaid, Beverly D’Angelo

Si avvicinano le feste di Natale. La famiglia Griswold, capitanata dall’originale e strampalato capofamiglia Chase, decide di trascorrere le festività a casa.. Ci penseranno gli innumerevoli parenti annunciati in arrivo (consuoceri, il cugino di Clark e gli imprevedibili prozii) a complicare le cose e a rendere comunque la situazione letteralmente insostenibile… anche per i vicini di casa.

Per chi pensa che non ci sia Natale senza i parenti

Il mio amico Babbo Natale (6+)

con Vittoria Belvedere, Lino Banfi, Gerry Scotti

Achille Malerba è il direttore di una fabbrica di maionese e varie altre salse. Oltre ad essere un uomo ricco e fortunato è anche egoista e disonesto, tanto da mettere nei guai persino Babbo Natale. Infatti Ezechiele, uno dei maggiori esponenti della compagnia dei Babbi Natale (nonché egli stesso uno dei tantissimi Babbi Natale di cui l’azienda dispone), essendo responsabile della zona riguardante il Nord Italia e del suo livello di bontà, viene urgentemente convocato dal proprio superiore, il Decano, capo di tutti i Babbi Natale.

Per chi ama i film Made in Italy

Fred Claus – Un fratello sotto l’albero (7+)

con Miranda Richardson, Vince Vaughn, Kevin Spacey, Paul Giamatti, Rachel Weisz, Kathy Bates

Fred Claus non è mai stato buono e generoso come suo fratello Nicholas, meglio noto come Santa Claus. Rimasto senza lavoro e senza soldi, Fred accetta l’invito di Nicholas ad andare a lavorare al Polo Nord presso il suo laboratorio di giocattoli.

Per chi ha un fratello da amare

Alla ricerca della stella di Natale (6+)

con Anders Baasmo Christiansen, Agnes Kittelsen, Vilde Zeiner

La piccola Sonja deve trovare la Stella di Natale. Sul dorso di un orso bruno, fendendo il vento del Nord, arriverà da Babbo Natale.

Per chi ama le storie fantasy

Il regalo più bello (10+)

con Danica Mckellar, David Haydn-Jones, Bruce Dawson, Christine Lee, Deidre Hall

Una ambiziosa manager di un negozio, ricorre all’aiuto di un volenteroso padre single per realizzare il suo sogno di gestire un negozio internazionale…

Per chi ama baciarsi sotto il vischio

Un amico molto speciale (12+)

con Tahar Rahim, Jean-Francois Cayrey, Philippe Rebbot, Victor Cabal

Commedia natalizia dai produttori di “Quasi amici”. La storia dell’amicizia tra il piccolo Antoine e un ladruncolo mascherato da Babbo Natale.

Per chi ha un amico molto speciale

Il mio amico Nanuk (8+)

con Goran Visnjic, Bridget Moynahan, Dakota Goyo

Il mio amico Nanuk è un’appassionante avventura nelle sconfinate, bellissime ma ostili terre dell’Artico Canadese. Protagonisti Luke, ragazzo di 14 anni e Nanuk, un cucciolo di orso. Il giovane Luke sfiderà i pericolosi elementi naturali per riportare alla madre il piccolo orso. Lo aiuta nella difficile impresa Muktuk, guida Inuit che conosce quell’ambiente ostile.

Per chi saprebbe cavarsela in ogni occasione

Lo schiaccianoci (8+)

con John Turturro, Nathan Lane, Shirley Henderson, Charlie Rowe, Elle Fanning, Richard E. Grant

Liberamente ispirato al balletto “Lo schiaccianoci”, con J. Torturro ed E. Fanning. È Natale e la piccola Mary riceve in regalo uno schiaccianoci magico.

Per chi ama le favole natalizie

Animazione

Il piccolo principe (7+)

Un vecchio ed eccentrico aviatore e la sua nuova vicina di casa: una bambina molto matura trasferitasi nel quartiere insieme alla madre. Attraverso le pagine del diario dell’aviatore e i suoi disegni, la bambina scopre come molto tempo prima l’aviatore fosse precipitato in un deserto e avesse incontrato il piccolo principe, un enigmatico ragazzino giunto da un altro pianeta. Le esperienze dell’aviatore e il racconto dei viaggi del Piccolo Principe in altri mondi contribuiscono a creare un legame tra l’aviatore e la bambina. Affronteranno insieme una straordinaria avventura, alla fine della quale la bambina avrà imparato ad usare la sua immaginazione e a ritrovare la sua infanzia.

Per chi ama le storie impegnate

Sing (3+)

La storia di “Sing” ruota attorno a Buster, un koala agente teatrale proprietario di un teatro caduto da tempo in disgrazia, dopo un glorioso passato. Buster, però, è un inguaribile ottimista e ha un’ultima possibilità per dar vita alla più grande competizione canora del mondo. Cinque i concorrenti pronti a sfidarsi: un topo crooner, che fa il verso a Frank Sinatra; una timida elefantina con il terrore del palcoscenico, ma dalla voce celestiale; una maialina scatenata, madre di venticinque figli; un gorilla adolescente figlio di un gangster, che cerca il riscatto attraverso la musica e, infine, una porcospina punk­rock dalla voce sensuale. Dal creatore dei successi al botteghino “Cattivissimo Me” e “Minions”, Chris Meledandri.

Per chi ama cantare

Un mostro a Parigi (3+)

In una serata particolare, Raoul, accompagnato da Emile, si reca per una consegna al laboratorio di un eccentrico scienziato all’interno di un enorme giardino botanico custodito in assenza del professore, dal suo assistente: una scimmia di nome Charles. Curiosando tra sieri e provette Raoul innesca accidentalmente un miscuglio tra un fertilizzante instabile e una miscela che agisce sulle corde vocali dando cosi’ vita inconsapevolmente ad una mostruosa creatura dalla voce soave.

Per chi pensa che le apparenze non contino

La gabbianella e il gatto (3+)

Rimasta intrappolata in una distesa di petrolio nei Mari del Nord, una gabbiana si trascina fino al terrazzo di una casa dove vive un bel gatto nero. Deposita il suo uovo e lo affida al gatto che le promette di prendersene cura e di insegnare poi al nascituro a volare. Ma non sarà facile…. perché la piccola gabbianella si crede un micio!

Per chi pensa che l’amicizia sia un dono speciale

Trolls (3+)

Da vent’anni i Troll, le creature più felici mai viste al mondo, vivono in celebrazione della propria esistenza gioiosa, al riparo dai terribili Bergen che, non conoscendo la felicità, devono nutrirsi di Troll per provarne l’ebbrezza. L’ultimo incontro con i predatori e’ stato sventato dall’eroico re Peppy, convinto che nessun suo suddito dovesse essere lasciato nelle grinfie del nemico, nel giorno del Trolstizio: quello in cui i Bergen vanno a caccia di felicità. Col tempo re Peppy ha ceduto il posto a sua figlia, la principessa Poppy, che con contagioso entusiasmo guida le schiere dei Troll in infinite sessioni di canti, balli e abbracci. Solo Branch, l’unico Troll privo di colori vivaci, rifiuta la filosofia gaudente dei suoi simili, divorato dalla preoccupazione che i Bergen ritornino.

Per chi pensa che la felicità sia tutto