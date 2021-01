Le feste di Natale sono una delle migliori occasioni per starsene comodamente a casa, seduti sul divano, a guardare un bel film in famiglia. E Netflix, uno dei più importanti servizi streaming, ha un catalogo ricchissimo di film in live action e d’animazione da guardare con i bambini, piccoli o grandi che siano.

Un’offerta per tutta la famiglia che abbiamo spulciato alla ricerca dei film e degli speciali natalizi più interessanti da guardare durante le feste. Ve li proponiamo qui sotto con indicato anche l’età di riferimento per i bambini. Buona visione!

Qualcuno salvi il Natale (+8)

con Kurt Russell, Judah Lewis, Darby Camp

L’ex “Jena” Plissken di 1997 Fuga da New York veste qui i panni di un insolito Babbo Natale arrestato per furto d’auto a causa di due bambini che gliene combinano di tutti i colori.

Per chi ama vuole vivere un Natale diverso dal solito

Casper (6+)

con Christina Ricci e Bill Pullman

L’insolita amicizia tra un piccolo fantasma e una ragazza che fatica a socializzare. Un film adatto a ogni occasione che è sempre bello rivedere in famiglia.

Per chi ama divertirsi “da paura”

Space Jam (5+)

con Michael Jordan e Bill Murray

Bugs Bunny e i suoi amici hanno bisogno del migliore giocatore di tutti i tempi per battere a una partita a basket una squadra di alieni intenzionati a trasformare la Terra in un parco divertimenti. Un evergreen per tutta la famiglia.

Per chi ama i Looney Tunes

Natale, folle Natale (+8)

con Romany Malco, Sonequa Martin-Green, Darlene Love

Uno speaker radiofonico perde il lavoro a pochi giorni dal Natale e con i regali ancora da comprare. Riuscirà a far capire ai suoi quattro viziatissimi figli che lo spirito natalizio è una questione di sentimenti e non di beni materiali?

Per chi pensa che a Natale un abbraccio valga più di un regalo

Nei panni di una principessa (8+)

con Vanessa Hudgens, Sam Palladio, Nick Sagar

Divertente commedia romantica sullo scambio di ruolo ambientata durante le festività natalizie. Una principessa e una pasticciera scoprono per caso di essere identiche, proprio come due gocce d’acqua. Insoddisfatte della loro quotidianità, decidono di scambiarsi le vite. Arriverà anche l’amore.

Per chi ha amato Genitori in trappola

Un cavaliere per Natale (+10)

con Vanessa Hudgens, Josh Whitehouse

Una ragazza che ha smesso di credere nell’amore incontra a pochi giorni dal Natale un cavaliere con tanto di armatura scintillante arrivato dritto dal medioevo.

Per chi adora le fiabe a lieto fine

Annie – La felicità è contagiosa (6+)

con Quvenshané Wallis, Jamie Foxx, Cameron Diaz

Adattamento del celebre musical di Broadway in cui una coraggiosa orfana finisce sotto l’ala protettrice di un ricco uomo d’affari. Le loro vite cambieranno per sempre. Un musical per tutta la famiglia da riguardare a ogni occasione.

Per chi ama i musical e i buoni sentimenti

Ella Enchanted – Il magico mondo di Ella (7+)

con Anne Hathaway, Hugh Dancy, Carey Elwes

Oppressa dal “dono” dell’obbedienza regalatole dalla sua fata madrina alla nascita, Ella cerca di sciogliere l’incantesimo che le impedisce di realizzare i suoi sogni.

Per chi ama le fiabe non convenzionali

48 desideri di Natale (7+)

con Khiyla Aynne, Noah Dyer, Maya Franzoi

Quando le letterine per Babbo Natale di una piccola città vanno in fumo, due elfi si avventurano fuori dal Polo Nord per recuperare ogni singolo desiderio.

Per chi non si dimentica mai di spedire la letterina a Babbo Natale

Il principe di Peoria – Un miracolo di Natale (6+)

con Gavin Lewis, Theodore Barnes, Shelby Simmons

Teddy non è mai mancato al Festival delle luci ma la sala da bowling è bloccata dalla neve. Nessun problema, Emil insiste che una sua conoscenza risolverà il problema.

Per gli inguaribili fan della serie Tv Il principe di Peoria

A Cinderella Story – A Christmas Wish (+10)

con Laura Marano, Gregg Sulkin, Isabella Gomez

Rivisitazione in chiave moderna della fiaba di Cenerentola. Per colpa della matrigna cattiva e delle sorellastre antipatiche, un’aspirante cantante lavora come elfo in un vivaio di alberi di Natale. Qui incontra il suo principe azzurro travestito da Babbo Natale.

Per chi crede ancora nel principe azzurro

Un safari per Natale (+10)

con Rob Lowe, Kristin Davis, Fezile Mpela

Dopo che il marito ha messo fine al loro matrimonio, Kate decide di partire da sola per la seconda luna di miele in Africa. Lì trova una nuova vita e forse anche un nuovo amore.

Per chi crede che l’amore non abbia età

Un’eredità per Natale (+12)

con Eliza Taylor, Jake Lacy, Andie McDowell

Ellen, ereditiera un po’ viziata, per convincere il padre a metterla a capo dell’azienda di giocattoli di famiglia, tornerà nel paese d’origine per imparare i valori della condivisione e dell’altruismo. Scoprirà anche il volto del vero amore.

Per chi non mette i soldi tra i valori più importanti

Un principe per Natale – Royal Baby (+10)

con Rose McIver, Ben Lamb, Alice Krige

Terzo capitolo della storia d’amore tra il principe di Aldovia e una semplice ragazza newyorkese. Dopo il fidanzamento e il matrimonio è arrivata per Richard e Amber una dolce novità: l’arrivo dell’erede al trono.

Per chi ama le favole a sfondo regale

Klaus (+3)

Un rampollo viziato ed egoista viene mandato su una sperduta isola del nord per imparare l’arte del saper lavorare. Conoscerà un uomo buono che darà il via alla leggenda del Natale. Il primo film d’animazione originale Netflix è un piccolo capolavoro.

Per chi vuole scoprire la vera storia di Babbo Natale

Polar Express (3+)

Storia di un bambino che, alla vigilia di Natale, ritrova lo spirito delle feste grazie a un viaggio in treno al Polo Nord. Primo film interamente in CGI.

Per chi pensa che la magia domini il Natale

Le 5 leggende (3+)

Babbo Natale, il coniglio pasquale, la fatina dei denti e non solo affrontano uno spirito maligno deciso a distruggere sogni e innocenti credenze dei bambini. Un film da vedere e rivedere per tenere vivo lo spirito natalizio.

Per chi ama le festività del Natale sopra ogni cosa

Coco (6+)

Un film Pixar perfetto per ogni occasione. Nel Dia de Los Muertos il giovane Coco, che sogna di diventare un musicista, viaggia nell’aldilà per conoscere un suo antenato e far luce sul un segreto di famiglia.

Per chi crede nell’aldilà

Il piccolo principe (7+)

Adattamento del celebre romanzo di Antoine de Saint-Exupéry. Un eccentrico aviatore fa amicizia con una bambina troppo impegnata a studiare per trovare il tempo per divertirsi e la intrattiene raccontandole le avventure di un piccolo principe che vive da solo con una rosa su un asteroide.

Per chi ama i film impegnati

L’incantesimo del lago (3+)

Tratto dalla fiaba Il lago dei cigni, questo film animato racconta la storia di Odette, una dolce ragazza trasformata in cigno dall’incantesimo di un mago. Un evergreen per le feste.

Per chi ama sognare sulle ali della fantasia

Il Natale di Angela (+3)

Dopo essere andata in chiesa con la famiglia la vigilia di Natale, la piccola Angela ha un’idea straordinaria. Una storia commovente da un romanzo di Frank McCourt.

Per chi ama commuoversi con storie toccanti

Bob e la slitta di Babbo Natale (3+)

Un elfo creativo tenta di migliorare la slitta di Babbo Natale, ma quando si schianta lontano da casa, tre bestioline si danno da fare per farlo tornare al Polo Nord.

Per chi ama divertirsi con storie semplici

Miraculous – Speciale Natalizio (3+)

Speciale natalizio della serie TV Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir. Marinette si trasforma nella supereroina Ladybug per trovare Adrien, il suo amore segreto fuggito di casa a Natale.

Per chi vuole trascorrere il Natale a Parigi con Ladybug e Chat Noir

Shrekkati per le feste (3+)

Non conosce il Natale e per natura non è un allegrone, ma con un piccolo aiuto Shrek scoprirà lo spirito delle feste. Speciale natalizio con protagonista il più simpatico orco politicamente scorretto del grande schermo.

Per chi si diverte con l’irriverente simpatia di Shrek

Spirit avventure in libertà – Spirito del Natale (+3)

Speciale natalizio della serie tv Spirit – Avventure in libertà. Lucky e i suoi amici devono trovare un modo per tornare a casa in tempo per Natale dopo che un grosso masso e una bufera di neve hanno rovinato i loro piani.

Per chi ha sempre sognato di cavalcare in sella a Spirit

Classici per le feste (3+)

Quattro classici natalizi con protagonisti Shrek e Ciuchino, Hiccup e Sdentato e tutti gli amici animali di Madagascar.

Per chi ama i personaggi DreamWorks

Super Monsters – Save Christmas (3+)

È la vigilia di Natale a Pitchfork Pines e i super mostri uniscono le forze per addobbare la città, trovare la renna perduta di Babbo Natale e salvare le festività.

Per chi ama i piccoli simpatici mostriciattoli della serie Tv

Trolls Holiday (3+)

I Troll hanno troppe feste, mentre i Bergen nemmeno una. Urge trovare subito qualcosa da festeggiare!

Per chi pensa che Natale faccia rima con Musica

Home for the Holidays (3+)

Oh si prende l’incarico di portare agli altri Buv la gioia del Natale, ma purtroppo le sue buone intenzioni per poco non distruggono la città.

Per chi pensa che il natale sia un divertimento… spaziale