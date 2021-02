Il loro ultimo film originale è stato lo strappalacrime Coco, ma ora i Pixar Animation Studios sono pronti a tornare con una nuova storia, stavolta di genere suburban fantasy. Cosa significa? Che Onward, il nuovo cartoon che arriverà nelle sale a marzo 2020, è ambientato in un universo in tutto e per tutto simile al nostro, ma popolato da tantissime specie diverse di creature magiche, dalle sirene agli unicorni, passando per gnomi, elfi e troll. Scoprite questo magico mondo guardando Onward trailer ufficiale del film Pixar!

Trama e personaggi

Ambientato in un immaginario mondo fantastico, Onward racconta la storia di due fratelli elfi adolescenti che si imbarcano in una straordinaria avventura per scoprire se nel mondo esista ancora un po’ di magia. I loro nomi sono Barley e Ian e in lingua originale sono doppiati dalle star della Marvel Chris Pratt (I Guardiani della Galassia) e Tom Holland (Spider-Man: Homecoming e il seguito Spider-Man: Far From Home).

I due personaggi sono completamente opposti. Infatti, mentre il fratello maggiore Barley è estroverso, rumoroso, caotico, talvolta incontrollabile e molto affascinante, Ian, il fratello minore, è invece impacciato e timido.

Come possiamo vedere nel trailer, al compimento dei 16 anni di Ian, il ragazzo riceve uno scettro magico lasciatogli in eredità dal padre ormai scomparso. Insieme al fratello maggiore, Ian cerca di riportare in vita il padre utilizzando un incantesimo, ma qualcosa va storto e si materializzano soltanto le gambe. I due decidono così di partire per un viaggio alla ricerca della magia, nella speranza di riuscire finalmente a mettere tutto a posto.

Onward trailer ufficiale e poster

Qui sotto potete vedere il nuovo Onward trailer ufficiale del film Pixar in lingua originale:

E qui il trailer in italiano, che ci rivela che da noi il titolo sarà Onward – Oltre la magia:

Ecco anche il poster che accompagna il trailer:

Onward sarà diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae, un duo che abbiamo già visto in azione nel 2012 con Monsters University, il prequel di Monsters & Co.

Come già detto, arriverà nelle sale sia americane che italiane a marzo 2020, mese in cui Disney proporrà anche il live action di Mulan.