Da oggi, 25 giugno, in esclusiva su Raiplay è arrivato un imperdibile film per tutta la famiglia che unisce mistero, magia, passione per la Storia e attaccamento ad amici e familiari. Intitolato Ötzi e il mistero del tempo, il film diretto da Gabriele Pignotta racconta la straordinaria storia di amicizia fra tre ragazzi e la famosa mummia Ötzi, tornata in vita dall’età del rame. Ecco dove vedere Ötzi e il mistero del tempo in streaming

Ötzi e il mistero del tempo

Premiato da una giuria di oltre 1000 ragazzi al Giffoni Film Festival del 2018, il film «guarda al cinema per famiglie degli anni Ottanta, quello che, lontano dalla tecnologia, con protagonisti ragazzini senza cellulari né social, proponeva luoghi fiabeschi, puri, dominati dalla fantasia» racconta il regista . «L’ambizione è di portare i bambini dentro un viaggio fantastico che parte da un importantissimo ritrovamento archeologico e si trasforma in una bellissima avventura umana che arriva dritta al cuore dei nostri piccoli spettatori».

Cliccate qui per leggere la recensione del film visto con i bambini

Ötzi e il mistero del tempo Trama

Questa la trama ufficiale:

L’undicenne Kip è un ragazzo come tanti, intelligente e sensibile, per cui il tempo dell’infanzia sta finendo a causa di un terribile lutto in famiglia. Negli ultimi giorni prima di lasciare per sempre Bolzano e gli amici del cuore, Kip vive con loro un’esperienza straordinaria. Quando si reca al museo a salutare la mummia Ötzi per l’ultima volta, accade qualcosa di magico: Ötzi si risveglia, cominciando a rigenerarsi. Mentre la mummia in incognito, incontrerà il ventunesimo secolo, Kip apprenderà da lui i segreti dell’età del rame: scoprirà così che il tempo che credeva tiranno può essere un magico e sconvolgente alleato. Inseguiti per i boschi e le montagne dell’Alto Adige, Ötzi e i suoi nuovi amici vivranno un’avventura giocosa e spericolata, arrivando a confrontarsi coraggiosamente con le proprie paure e fragilità.

Ötzi e il mistero del tempo in streaming

Il film, che vanta un cast composto da Michael Smiley, Alessandra Mastronardi, Vinicio Marchioni, Diego Delpiano, Amelia Bradley, Judah Cousin, Deirdre Mullins è disponibile gratuitamente in esclusiva su RaiPlay. Cliccate qui per vederlo

La mummia Ötzi

Il 19 settembre del 2021 saranno 30 anni dal ritrovamento della mummia Ötzi, conosciuta anche come l’Uomo venuto dal ghiaccio o Uomo del Similaun, avvenuto sulle Alpi Venoste, ai piedi dell’omonimo ghiacciaio, al confine fra l’Italia e l’Austria. Vissuto oltre 5.200 anni fa, Ötzi è diventato famoso in tutto il mondo perché il suo corpo si è conservato perfettamente grazie alle favorevoli condizioni climatiche all’interno del ghiacciaio in cui è stato rinvenuto. Ötzi e il mistero del tempo è stato girato interamente in Alto Adige, anche al Museo Archeologico di Bolzano, proprio dove è oggi conservata la mummia.