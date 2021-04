Ci sono film che si imprimono nel cuore, altri che si assaporano pian piano, altri che si aspettano contando i giorni e altri ancora che ti fanno fare tutto questo insieme. È il caso di Over The Moon – Il fantastico mondo di Lunaria, il nuovo film di animazione originale Netflix diretto dal leggendario animatore e regista premio Oscar Glen Keane. Qui sotto Over the Moon trailer italiano

La storia segue le vicende di una brillante ragazzina, spinta dalla determinazione e dalla passione per la scienza, che costruisce una navicella spaziale per andare sulla Luna e dimostrare l’esistenza della leggendaria dea che vi abita. Una volta atterrata, rimane coinvolta in una ricerca inaspettata e scopre un luogo bizzarro popolato da creature fantastiche.

Per scoprire questa emozionante avventura musicale che racconta la capacità di andare avanti, l’accettazione di novità inattese e il potere dell’immaginazione, potete dare un’occhiata al nuovo trailer:

Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria sarà disponibile dal 23 ottobre su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.