Sono in arrivo due morbidi amici tutti da abbracciare per i più piccoli. Famosa Group e Universal Consumer Products hanno infatti annunciato l’inizio di una partnership attraverso la quale il noto brand spagnolo di giocattoli distribuirà nell’arco dei prossimi 3 anni i peluche di alcuni dei più affermati brand Universal. Si inizierà già da Natale 2019 con i peluche di Curioso come George e Il piccolo Yeti (Abominable), il nuovo film DreamWorks Animation in uscita in autunno.

Mentre George è un amico dei bambini da sempre, amatissimo dal pubblico prescolare, il personaggio di Everest, l’adorabile yeti protagonista di Abominable, sarà tutto da scoprire. Ma sicuramente i bambini non potranno resistere alla sua versione peluche, che come possiamo vedere dalle prime foto sembra già adorabile!

I peluche di Curioso come George

Non ha bisogno di presentazioni George, la scimmietta più simpatica del panorama televisivo, curiosa e un po’ pasticciona. Nato nel 1941 dalla penna di Margret e Hans August Reye, il personaggio è diventato una star prima con il lancio cinematografico nel 2006 e poi con la serie animata Curioso come George in onda a partire dallo stesso anno.

Gli episodi della serie, che ora è giunta alla 11 stagione, vanno attualmente in onda tutti i giorni sul canale Frisbee. Lo show è pensato per i bambini dai 4 ai 7 anni con il proposito di avvicinarli al mondo STEM delle scienze, dell’ingegneria e della matematica. Attraverso le avventure della piccola scimmia, curiosissima di vedere, toccare, assaggiare, studiare e ascoltare, ogni bambino può immedesimarsi, assimilare nozioni e apprendere divertendosi. George e il suo amico, l’Uomo dal cappello giallo, spaziano dalla città alla campagna, in ambientazioni che offrono divertentissimi spunti per affrontare tematiche sempre nuove. La comicità e l’ironia della scimmia e le situazioni in cui si ritrova curiosando sono il collante che favorisce l’apprendimento e la crescita cognitiva dei piccoli spettatori.

I giovanissimi fan non potranno che adorare i peluche di Curioso come George, che sono già disponibili e riproducono fedelmente il simpatico amico della serie Tv.

I peluche di Il piccolo Yeti

Sarà un’avventura a sfondo completamente orientale quella di Il piccolo Yeti, il nuovo film nato dalla collaborazione tra DreamWorks Animation e lo studio cinese Pearl Studio. Proprio quest’ultimo, che ha realizzato tutta l’animazione, ha ideato questa storia che parte dalle strade di Shanghai per arrivare ai paesaggi innevati e mozzafiato dell’Himalaya per un’avventura lunga più di 2000 miglia.

La storia segue l’adolescente Yi, una ragazza che ha subito una grave perdita e che trova un nuovo obiettivo quando incontra un giovane e spaventato Yeti sul tetto del suo palazzo a Shanghai. Insieme ai suoi amici Jin e Peng, Yi battezza il loro nuovo e peloso amico “Everest”, decidendo di aiutare la creatura magica a ricongiungersi al resto della sua famiglia, nel punto più alto della Terra.

I peluche di Abominable – Il piccolo Yeti, arriveranno sul mercato italiano in tempo per le prossime festività natalizie, e diventeranno presto i più richiesti dai bambini; con quell’alone di mistero e avventura che reca con sé, l’aria dolce, gli occhi azzurri e il manto candido, sarà impossibile resistergli.

Altre novità, frutto dell’accordo di partnership, sono in arrivo per la primavera 2020.