Pronti per tornare al M.A.R.S.? Dall’8 aprile arriva su Disney Channel Penny on MARS seconda stagione, con i nuovi episodi della serie ambientata nella prestigiosa scuola di canto, danza e musical.

La serie è uno spin-off di Alex & Co., con la quale condivide anche il regista ovvero Claudio Norza, ed è prodotta da 3Zero2Tv in collaborazione con The Walt Disney Company Italia.

Quali novità attendono le due migliori amiche Penny e Camilla al loro ritorno a scuola?

Dove eravamo rimasti

Nella prima stagione, Penny e Camilla, diversissime ma amiche per la pelle, sono riuscite a superare le audizioni per la prestigiosa scuola di musical M.A.R.S. Ma Penny ha un segreto che deve assolutamente proteggere: è la figlia di Bakìa, la pop star più famosa del mondo. Nessuno può venire a conoscenza della sua vera identità o la ragazza potrebbe essere costretta a lasciare la scuola. Al liceo M.A.R.S. le due amiche incontrano subito le prime sfide, tra i professori molto esigenti, gli esami e la rivale Lucy, invidiosa del talento di Penny nel canto. Ma soprattutto Penny e Camilla si ritrovano per la prima volta divise quando si innamorano entrambe dello stesso ragazzo, l’affascinante Sebastian.

La stagione però si è conclusa con un colpo di scena: Bakìa ha rivelato a sorpresa a tutto il mondo di essere la madre di Penny, e la ragazza è stata così allontanata sia dall’amato Sebastian che da tutti i suoi amici.

Penny on MARS seconda stagione

Dopo la grande rivelazione dell’ultimo episodio, Penny dovrà riconquistare la fiducia dei suoi amici e di Sebastian. Al M.A.R.S. intanto è sempre tempo di sfide: ci sarà una nuova competizione scolastica, il 2-good, che farà nascere nuove inaspettate amicizie e porterà i vincitori ad un vero talent show. Penny dovrà lavorare in coppia con Sasha e Sebastian con Lucy. Camilla invece con un nuovo ragazzo, Tom, che conquisterà subito il suo cuore, ma nasconderà qualche segreto.

Nel frattempo Penny potrà ricostruire il tanto desiderato rapporto con suo padre e farà amicizia con Pete, un bambino furbetto vissuto in orfanotrofio, che la porterà a crescere come artista ma soprattutto come persona. Nuove amicizie, amori e intrecci daranno origine a numerosi colpi di scena e altrettanti momenti inaspettati che, in questa seconda stagione di Penny On M.A.R.S., sovvertiranno gli equilibri.

Come sempre la musica sarà grande protagonista della serie, con la presenza di quattro canzoni originali inedite: All for one, Timeless, You rock the roll e You’re beautiful. Non mancheranno tante emozionanti performance di ballo e canto che mostreranno il talento dei giovani.

Quando arriverà su Disney Channel

Per seguire le avventure di Penny on MARS seconda stagione, sintonizzatevi su Disney Channel (Sky, canale 613 e Sky On Demand) a partire dall’8 aprile, dal lunedì al venerdì alle 20.05.

