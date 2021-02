Se nel primo film Peter Rabbit vi aveva fatto morire dalle risate, ora il coniglio più combinaguai del grande schermo è deciso a fare molto di più. Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga, sequel del divertente lungometraggio uscito nel 2018, arriverà nei cinema a partire dal 9 aprile 2020. Nel frattempo è arrivato il primo full trailer (dopo il teaser di qualche mese fa) che mostra come il nostro coniglio campagnolo è pronto ad affrontare le insidie della città per salvare la sua “famiglia”, finita nei guai guarda caso proprio a causa sua

Trama

Il sequel di Peter Rabbit diretto ancora una volta da Will Gluck, mostra Peter alle prese con una nuova avventura cittadina. Pronto a combinarne sempre una sbagliata, Peter coinvolge in una nuova strampalata avventura al mercato cittadino tutta la combricola di amici, e non solo i suoi fratelli conigli. Quando tutti vengono catturati dagli acchiappanimali, toccherà a lui salvarli. Ma lontano dal suo habitat naturale non sarà affatto facile. Per fortuna ad aiutarlo ci saranno sempre gli umani Bea e Thomas.

Trama ufficiale

In Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga, l’amabile canaglia è tornata. Bea, Thomas e i conigli hanno creato una famiglia improvvisata ma, nonostante i suoi migliori sforzi, Peter non riesce a scrollarsi di dosso la sua reputazione birichina. Avventurandosi fuori dal giardino, Peter si ritrova in un mondo in cui il suo essere un birbante è apprezzato, ma quando la sua famiglia rischia tutto per venire a cercarlo, Peter deve capire che tipo di coniglietto vuole essere.

Peter Rabbit 2 trailer ufficiale

Guardate qui sotto il divertente trailer di Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga:

In italiano:

In inglese: