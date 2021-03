Sono passati ben 50 anni dall’emozionante momento dello sbarco sulla Luna, un’impresa che ha segnato la storia dell’umanità. Era infatti il 20 luglio 1969 quando il team di astronauti formato da Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins segnava la storia muovendo i primi passi sul satellite terrestre.

E ora, mentre la NASA si prepara a tornare dopo tanti anni sulla Luna (questa volta per creare una base permanente!), anche il trio dei supereroi più amati dai più piccoli, i PJ Masks – Superpigiamini, si prepara a festeggiare in grande questo importante anniversario in compagnia di tutti i fan.

A maggio e a giugno 2019, proprio come la squadra dell’Apollo 11, il terzetto comparirà in tre planetari italiani e coinvolgerà i propri fan in un viaggio intergalattico dal vivo, come nei loro episodi “spaziali”. Un’occasione unica per incontrare i propri beniamini, ma anche per scoprire tante curiosità sulla Luna, sullo spazio e sull’affascinante lavoro degli astronauti.

Super Moon Adventure

I piccoli fan più attenti, infatti, ricorderanno che i Superpigiamini sono già stati sulla Luna negli episodi della seconda stagione. Saranno proprio questi due episodi speciali ad essere i grandi protagonisti degli eventi PJ Masks planetario: infatti, bambini e genitori potranno rivivere le avventure dei loro eroi sulla Luna e scoprire come anche questa volta siano riusciti a sventare i piani malvagi della loro rivale Lunetta.

Gli eventi PJ Masks planetario

Queste le tre date previste nei planetari italiani, a cominciare dal 18 maggio:

Fondazione Scienza e Tecnica di Firenze , Sabato 18 Maggio

, Sabato 18 Maggio Planetario di Bolzano , Domenica 26 Maggio

, Domenica 26 Maggio Planetario Nemesis di Porto Recanati, Sabato 8 e Domenica 9 Giugno

Nel corso di ogni appuntamento gli episodi speciali del ciclo Super Moon Adventures saranno proiettati direttamente sulla cupola del planetario, offrendo a tutti uno spettacolo unico. Inoltre, una speciale guida accompagnerà i visitatori alla scoperta dei misteri della Luna e dello spazio, per dare vita a un’imperdibile esperienza educativa, oltre che di divertimento.

Inoltre bambini e famiglie potranno incontrare Gattoboy, Gufetta e Geco per uno speciale meet&greet, partecipare a divertenti laboratori con tante schede da colorare e intraprendere una missione alla ricerca dei cristalli di luna per aiutare i Superpigiamini a salvare la situazione!

Per maggiori informazioni e per prenotare la vostra visita, seguite questi link:

Planetario Firenze

Planetario Bolzano

Planetario Porto Recanati

Foto: © Courtesy of Giochi Preziosi