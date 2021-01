Dopo il successo della saga cinematografica Pixar Toy Story, è in arrivo una serie Tv animata ambientata in un mondo dove i giocattoli prendono vita. Intitolata Power Players, parte proprio dal concetto che non esiste bambino che non abbia desiderato almeno una volta che i propri giochi prendessero vita per poter vivere insieme a loro fantastiche avventure?

La serie Tv è realizzata dalla Zagtoon che ha dato i natali anche a Miraculous Ladybug.

Power Players Serie Tv

Questo è proprio quello che succede ad Axel. La sua vita di ragazzino di 9 anni viene sconvolta quando scopre che suo zio Andrews, inventore di giocattoli, ha creato una serie speciale di giocattoli viventi, i Power Players, che possono essere animati grazie a dei portentosi braccialetti, i Power Bandz. È così che Axel incontra la sua squadra di inseparabili amici e scopre di potersi trasformare lui stesso in un eroe giocattolo, con tanto di accessori tecnologici, diventando così l’imbattibile Super Axel.

Ma i guai per il gruppo di super giocattoli sono dietro l’angolo, perché a prendere vita grazie ai Power Bandz è anche il perfido Testa Matta, primo esperimento mal riuscito di zio Andrews su un supereroe giocattolo. Testa Matta è infatti scappato dal laboratorio e, insieme alla sua armata di malvagi complici, è intenzionato a portare a termine una spaventosa missione: rubare ad Axel i braccialetti Power Bandz e usarli per costringere tutti gli umani a diventare giocattoli sotto il suo potere, conquistando così il mondo intero. Axel e i suoi amici faranno quindi di tutto per ostacolare i suoi terribili piani: ma senza farsi scoprire dallo zio Andrews, all’oscuro di tutto, e facendosi aiutare dalla vicina di casa Zoe.

I personaggi

A fianco di Axel nella lotta contro il perfido Testa Matta ci saranno:

Masko: un bambolotto snodato che rappresenta una lottatore di wrestling in stile lottatore messicano. È un ottimo atleta e un grande appassionato di wrestling. Il suo punto debole è la paura dell’altezza.

Galileo: una lucertola giocattolo che fa parte della linea tratta dallo show televisivo Junior Genetic Spy Lizards. È per questo che si vanta di essere una celebrità giocattolo (anche se in realtà non è mai stato lanciato sul mercato). Dotato di qualche equipaggiamento da spia, vorrebbe essere un agente segreto ma non riesce a trattenersi dal postare sui social network e per questo viene sempre scoperto.

Barbarorso: un orsetto di peluche blu molto più grande dei suoi compagni giocattoli. È soffice fuori ma “duro” dentro. Di solito affabile, quando si arrabbia va in “modalità barbaro” ed è pronto alla battaglia!

Bobbie Blobby: una bambola in stile manga piccola e carina, ma alla guida del suo robot gigante (un mecha d’ispirazione giapponese) diventa una minaccia per i cattivi, usando come arma la plastilina colorata.

Sergente Charge: un soldato giocattolo con la mascella squadrata e i capelli biondi. Si prende molto sul serio e vuole adempiere ai propri doveri alla lettera. La sua unica debolezza: una reazione spropositata agli insetti!

Slobot: un robottino assemblato al volo grazie a un kit fai da te, a cui però mancano alcune parti. Grazie al suo DNA tecnologico, è il tecnico tuttofare del gruppo e mantiene gli altri giocattoli al massimo della forma.

Power Players data di uscita

La nuovissima serie animata andrà in onda su Cartoon Network (canale 607 di Sky) dal 20 aprile, dal lunedì al venerdì, alle ore 16:10.