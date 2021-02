In occasione dell’uscita del nuovo film Il Re Leone, il rivoluzionario lungometraggio Disney diretto da Jon Favreau, The Walt Disney Company lancia una campagna globale di conservazione per sensibilizzare sulla crisi che minaccia i leoni e altri animali selvatici in tutta l’Africa. La campagna si intitola Il Re Leone “Proteggi i leoni africani”, sarà realizzata in collaborazione con il Lion Recovery Fund e si concentrerà sulla protezione e il rinnovamento della popolazione dei leoni e degli habitat di cui essi hanno bisogno per vivere.

Potranno contribuire anche i fan a questa importante causa, e in una maniera davvero simpatica per grandi e piccini. Vi basterà infatti acquistare i peluche di Simba e Nala in edizione limitata già disponibili a partire dal 1° luglio per inviare la vostra piccola donazione al Lion Recovery Fund!

La campagna Proteggi i leoni africani

Sono trascorsi 25 anni da quando Disney rilasciò la versione originale de Il Re Leone: purtroppo, nel corso di questo periodo l’Africa ha perso metà dei suoi leoni e attualmente ne rimangono soltanto 20.000 esemplari. Per questo Disney sta sostenendo il Lion Recovery Fund, che punta a raddoppiare la popolazione dei leoni entro il 2050 sforzandosi di coinvolgere le comunità, così da assicurare un futuro migliore agli animali selvatici africani e ai loro habitat. Proteggendo i leoni si sostiene l’intero cerchio della vita dell’Africa, dalle iene ai suricati. I leoni sono costretti ad affrontare minacce crescenti, tuttavia le ricerche dimostrano che i numeri legati agli esemplari viventi possono essere incrementati proteggendo in modo adeguato i leoni e gli habitat che condividono con gli esseri umani e la fauna africana.

“Disney si impegna a sostenere gli sforzi per la i salvaguardia dei leoni. Crediamo che Il Re Leone sia la storia perfetta per ricordarci il ruolo che ciascuno di noi riveste nel creare un mondo in cui questi maestosi animali vengano apprezzati e protetti” ha affermato Elissa Margolis, senior vice president, Enterprise Social Responsibility per The Walt Disney Company. “La conservazione è sempre stata uno dei valori fondamentali di The Walt Disney Company e questo impegno si manifesta in tutto ciò che facciamo, dai nostri film ai nostri parchi a tema. È per questo motivo che abbiamo creato il Disney Conservation Fund. Attraverso le storie che raccontiamo e le esperienze che creiamo, abbiamo il potere di raggiungere gli abitanti del pianeta e spingerli a entrare in azione insieme a noi”.

A partire dal 1995 il Disney Conservation Fund (DCF) ha destinato 75 milioni di dollari a programmi di salvaguardia della fauna globale, tra cui 13 milioni di dollari per proteggere la fauna africana in più di 30 nazioni. La campagna charity Il Re Leone “Proteggi i leoni africani” rappresenterà il contributo più alto mai versato dal DCF nei suoi 24 anni di attività, a sostegno del Lion Recovery Fund del WCN e dei loro sforzi nelle strategie di salvaguardia dell’ambiente.

I peluche di Simba e Nala

Per contribuire alla salvaguardia dei leoni africani con la nuova campagna Disney Proteggi i leoni africani vi basterà acquistare negli Store selezionati oppure online su shopDisney i due peluche in edizione limitata di Simba e Nala che vedete in foto. Una parte della vostra spesa andrà a sostegno della campagna; Disney si è infatti impegnata a raddoppiare la sua donazione di 1.5 milioni di euro attraverso le donazioni dei fan.

Tra le altre iniziative di cui potranno far parte i fan ci sono la Kilimanjaro Safaris Expedition al parco a tema Disney’s Animal Kingdom in Florida, la collaborazione con il musical di Broadway The Lion King che nei suoi programmi di sala parlerà della campagna e infine il libro L’arte e il dietro le quinte de Il Re Leone, pubblicato da Disney Publishing Worldwide a sostegno della campagna.

Per rimanere sempre aggiornati visitate il sito ufficiale della fondazione Lion Recovery Fund e seguite la campagna sui social attraverso gli hashtag #TheLionKing #ProtectThePride.