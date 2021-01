Dopo diversi trailer e l’uscita della prima canzone, abbiamo finalmente una data ufficiale per la messa in onda di Descendants 3, il nuovo film originale di Disney Channel che andrà a concludere la popolare saga dedicata ai figli dei cattivi Disney. Mentre in America il film verrà trasmesso ad agosto, in Italia i fan dovranno aspettare qualche mese in più per scoprire come finirà la storia di Mal, Evie, Carlos e Jay. Scopriamo insieme quando arriva in Tv Descendants 3, l’attesissimo gran finale!

La trama

Descendants 3 continua il racconto della saga contemporanea tra il bene e il male. I giovani e celebri personaggi già amatissimi dal pubblico di Disney Channel si ritroveranno ad affrontare emozionanti avventure, intrighi e colpi di scena al fianco di nuovi protagonisti.

Le figlie e i figli adolescenti dei Cattivi Disney più famosi — Mal (Dove Cameron), Evie (Sofia Carson), Carlos (Cameron Boyce) e Jay (Booboo Stewart) — ritornano sull’Isola degli Sperduti per reclutare un nuovo gruppo di discendenti che si uniscano a loro ad Auradon Prep. La loro missione è regalare ai quattro fortunati selezionati le stesse possibilità di felicità e successo che hanno avuto loro.

Purtroppo non tutto andrà come previsto: quando una violazione della barriera metterà a repentaglio la sicurezza di Auradon, Mal si ritroverà a prendere la sofferta decisione di chiudere la barriera per sempre per proteggere il regno dalla minaccia dei suoi nemici Uma (China Anne McClain) e Hades (Cheyenne Jackson), che cercano vendetta contro di lei. Nonostante la sua scelta, un’oscura forza di risveglia all’interno delle mura di Auradon e nuovi pericoli attenderanno i nostri VKs.

Tra i nuovi rivali che Mal & Co. dovranno affrontare ci saranno anche due new entry dal mondo del voodoo: sono Dr. Facilier (il cattivo de La principessa e il ranocchio, film d’animazione del 2008) e sua figlia Celia.

Il video musicale

Solo qualche giorno fa è stato diffuso dai canali ufficiali Disney il primo video musicale tratto da Descendants 3, intitolato “Good To Be Bad”. La canzone è interpretata dal cast al completo, mentre il video è diretto da Kenny Ortega (High School Musical), già regista dei primi due capitoli della saga. Il brano, numero d’apertura del nuovo Disney Channel Original Movie, anticipa l’uscita in digitale della colonna sonora del film, disponibile dal 2 agosto.

Quando arriva in Tv Descendants 3

L’appuntamento italiano con il Disney Channel Original Movie Descendants 3 è per ottobre 2019, in esclusiva su Disney Channel (Sky, canale 613 e Sky On Demand).

Nel frattempo, ecco il nuovo poster del film: