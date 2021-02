Annunciato lo scorso marzo, è attualmente in lavorazione presso Sony Pictures Animation il quarto capitolo di Hotel Transylvania, la saga incentrata sulla famiglia di vampiri guidata da Dracula, qui in veste di direttore di un hotel per mostri, licantropi e streghe. E grazie a Collider abbiamo finalmente la conferma del cambio di direzione: il regista di Hotel Transylvania 4 non sarà più Genndy Tartakovsky ma un nome tutto nuovo.

Dove eravamo rimasti?

Il primo film della saga ha introdotto la storia di papà Dracula e di sua figlia Mavis una vampiretta cresciuta sotto l’ala iperprotettiva del padre che arrivata alla maggiore età decide di scoprire il mondo e conosce così Johnny, un umano completamente svampito e amante del divertimento.

Nel secondo film abbiamo assistito alla nascita del piccolo Dennis, figlio di Johnny e Mavis e nipote di Dracula, un bambino dolcissimo in parte umano e in parte vampiro.

Il terzo film invece è tornato a concentrarsi su Drac: con Mavis e Johnny felici e impegnati con la loro famiglia, lui è rimasto solo e inizia così a sognare l’amore. Per distrarlo, la figlia prenota una crociera per mostri, ed è proprio lì che Dracula incontra la sua nuova anima gemella: Ericka, il capitano della nave, donna coraggiosa e determinata che nel finale riesce ad andare oltre ai suoi pregiudizi per amore di Dracula.

Il regista di Hotel Transylvania 4

Non sappiamo ancora quale sarà la trama di Hotel Transylvania 4, ma una cosa è certa: il regista dei tre capitoli precedenti non tornerà perché impegnato con altri progetti.

Ecco cosa ha dichiarato infatti a Collider:

Puoi dirci qualcosa sulla lavorazione del film Sony Hotel Transylvania 4?

Tartakovsky: No. Attualmente stanno scrivendo la sceneggiatura, ma io non lo dirigerò. Hanno trovato un nuovo regista e stanno piano piano continuando la lavorazione.

E quali saranno allora i tuoi progetti futuri dopo la serie Primal?

Tartakovsky: Beh, al momento stiamo ancora ultimando alcuni episodi di Primal, e ci vorrà un po’. Dopodiché ci sono i miei due nuovi film per Sony Pictures Animation, per i quali sembra che la produzione si stia velocizzando. Mi dedicherò a quello.

I progetti in questione, per i quali Tartakovsky ha rinunciato ad essere il regista di Hotel Transylvania 4, sono i primi due film rated R (vietati ai minori) di Sony Pictures Animation. Fixed sarà una commedia con protagonista un cane che scopre che verrà castrato il giorno dopo, mentre Black Knight sarà un’avventura dark sulla falsariga di Samurai Jack. Protagonista un abile e leale cavaliere che, dopo aver fallito nel proteggere il suo re, si trasforma nel Cavaliere Nero per salvare il suo regno. Inoltre il regista sta concludendo tuttora la serie animata Primal, che ha debuttato qualche giorno fa in America con il primo episodio.