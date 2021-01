Pronti a sfrecciare su due ruote? Su Rai Yoyo sta per arrivare un nuovo amico dei più piccoli: Ricky Zoom, una piccola moto da soccorso rossa che condurrà i bambini in età prescolare in un gioioso giro del mondo pieno di avventure, velocità e missioni di aiuto.

La serie è una vera garanzia: è infatti prodotta da Entertainement One (eOne), lo studio dietro a fenomeni amatissimi dagli spettatori più giovani come Peppa Pig e PJ Masks – I Superpigiamini. Ma in Ricky Zoom c’è anche un po’ di Italia: infatti, è la prima collaborazione di eOne con la Rai e uno studio italiano, la Maga Animation di Monza.

Questa nuovissima serie animata creata dal vincitore di Emmy Award Alexander Bar ha debuttato al Festival Internazionale del Film di Animazione di Annecy lo scorso anno riscuotendo subito un grande successo tra le emittenti di tutto il mondo. Di genere azione, commedia e avventura, ha tra le sue tematiche l’amicizia, lo spirito di comunità e solidarietà e l’importanza di reggersi sulle proprie… ruote!

La trama di Ricky Zoom

Costruita per la velocità, Ricky Zoom è una piccola moto da soccorso rossa che condivide le sue esperienze con i suoi fedeli Moto amici Loop, Scootio e DJ. Tutti assieme si divertono nelle piste da corsa, provano nuove acrobazie al parco e sfrecciano nell’avventura! Ricky vive a Wheelford, una città fatta su misura per le motociclette. La comunità unita è sempre disponibile a guidare Ricky sulla strada per diventare una moto da soccorso. Che l’aiuto arrivi dalla mamma o dal papà, dal meccanico o dalla moto della polizia, Ricky e i Moto amici hanno tutto il supporto di cui hanno bisogno mentre imparano a stare su due ruote.

Lo show è incentrato sull’amicizia, sulla famiglia e sui valori dell’apprendimento che coinvolgeranno bambini e genitori. “La serie celebra davvero il fatto che siamo tutti così diversi, ma tutti noi abbiamo qualcosa di speciale da offrire“, afferma il creatore dello show Alexander Bar, i cui precedenti crediti televisivi per bambini includono “Mike the Knight” e “Ranger Bob”. “La serie racconta le storie di tutti i giorni di Ricky e dei suoi migliori amici che amano uscire insieme, sognare di essere eroi e cercare divertimento ed eccitazione in ogni occasione”.

Quando andrà in onda

La serie Ricky Zoom debutterà su Rai Yoyo il 30 settembre alle ore 18 con due episodi dal titolo “L’incredibile imprevisto” e “Tutti per uno, moto per tutti!” e proseguirà dal 1 ottobre con due nuovi episodi, tutti i giorni alle ore 18 e in replica alle ore 7,10.

In attesa del 30 settembre, su Rai Play e sull’app Rai Play Yoyo è già possibile vedere cinque episodi in anteprima.

L’app di Ricky Zoom

Insieme alla messa in onda verrà lanciata la app Ricky Zoom: Benvenuto a Wheelford, disponibile negli app stores su Google Play e in seguito per iOS.

In questa applicazione completamente gratuita è possibile incontrare i personaggi, testare i loro gadget e conoscere il fantastico mondo di Wheelford. Una app ricca di divertenti mini giochi e parchi giochi interattivi dove i bambini possono imparare le abilità richieste per diventare un Moto amico. Tutti per uno e motociclette per tutti!