A fine aprile arriva su Rai Gulp un nuovo game show per ragazzi, Rob-o-cod, una sfida molto originale che metterà al centro il coding e permetterà a tanti piccoli geni di mettere alla prova le loro abilità nella programmazione.

Secondo le stime di CodeWeeK, nel 2018 l’Italia ha realizzato circa 20.000 eventi dedicati al coding, più di quelli organizzati in tutta Europa. Se si aggiungono quelli che non possono essere censiti, il nostro Paese è al primo posto nel mondo per l’utilizzo di questa nuova disciplina nella didattica della programmazione informatica e non solo.

Ora il coding diventa protagonista anche di un programma Tv, realizzato da Rai Ragazzi in collaborazione con il CRITS (Centro Ricerche Innovazione Tecnologica e Sperimentazione RAI). Tra gli obiettivi, ovviamente, permettere ai ragazzi di avvicinarsi e appassionarsi a questa disciplina.

Il game show Rob-o-cod

Ma come si svolgerà il nuovo game show di Rai Gulp? Protagoniste del torneo che si svilupperà in 28 puntate saranno sedici squadre di ragazzi, divise in quattro gironi. In uno studio con un allestimento fantascientifico, due team composti da una coppia di giovanissimi programmatori di 12 anni, i Robocoder, provenienti dalle scuole di tutta Italia, si sfideranno su campi di gara ispirati a mondi fantastici, dal medioevale al post apocalittico, dalla fantascienza all’horror.

In studio, ad accompagnare i Robocoder, ci saranno anche due tecno-conduttori dai nomi chiaramente ispirati al mondo della programmazione: Zero (Matteo Sintucci) e la cibernetica Uno (Silvia Lavarini).

L’obiettivo finale del game è quello di portare a termine il percorso, affrontando gli ostacoli e le prove e cercando di guadagnare il maggior numero di punti necessari per vincere la puntata. Per riuscirci i ragazzi avranno a disposizione un tempo limitato per testare i campi gara e programmare le stringhe di coding che ritengono più adatte a superare gli ostacoli. Terminata la fase di coding, inizia la sfida in cui le squadre attivano i propri robot, per le due robo- challenges di gara. I team che nel proprio girone si aggiudicano più bitpoint accedono alle semifinali e i vincitori si sfidano per il titolo di campione del torneo.

Sarà presente in studio anche la coding influencer Valeria Cagnina, una diciassettenne prodigio, guru del coding in ambito internazionale, che si occuperà dei contenuti edutainment, con una pillola informativa sul coding e, più in generale, sugli aspetti più curiosi e interessanti del mondo informatico digitale.

Anche i ragazzi del pubblico parteciperanno attivamente alla gara: oltre a tifare per l’una o l’altra squadra, due studenti dal pubblico saranno scelti come tecno-assistenti, che si occuperanno di controllare la correttezza della gara, e altri due saranno i tecno-disturbatori, con il compito di ostacolare i robot durante il percorso.

Quando andrà in onda in Tv

Per scoprire chi vincerà la sfida del game show Rob-o-cod seguite le puntate su Rai Gulp (canale 42 del DTT), a partire dal 29 aprile dal lunedì al sabato alle ore 17.55.