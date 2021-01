Annunciato per la prima volta nel 2016, è in arrivo sul grande schermo Scooby Doo il film che riporterà al cinema la gang della “Misteri e Affini”, questa volta però completamente in animazione.

Il nostro Scooby, infatti, come molti ricorderanno, oltre ad essere stato protagonista di numerosissime serie animate e di speciali per l’home video, è arrivato al cinema con due avventure in live action. Questa volta però si tratterà di un cartoon, prodotto da Warner Animation Group.

Nel 2016, la Warner aveva espresso l’intenzione di creare una sorta di “universo condiviso” con i personaggi di Hanna & Barbera, partendo da Scooby Doo e passando per Tom e Jerry (anche loro in arrivo al cinema), i Flintstones, l’orso Yoghi, i Jetsons e molti altri ancora. E adesso sembra proprio che questo progetto diventerà realtà. Ecco cosa abbiamo scoperto dagli ultimi aggiornamenti sul film di Scooby Doo…

Scooby Doo il film

Secondo The Hollywood Reporter, che ha svelato in esclusiva i nomi dei doppiatori dei personaggi di Scooby Doo il film, il progetto farà incontrare i quattro protagonisti della serie e il canale parlante Scooby Doo con altri personaggi Hanna-Barbera. In particolare, i nostri eroi dovranno unire le forze in un grande crossover per salvare il mondo da Dick Dastardly e i suoi piani malvagi… e questa volta la minaccia sarà reale.

Il film uscirà a maggio 2020.

I doppiatori

Per quanto riguarda le voci dei personaggi, finora sono stati svelati i seguenti nomi:

Will Forte (The Last Man on Earth): voce di Shaggy , il fifone del gruppo e migliore amico di Scooby;

(The Last Man on Earth): voce di , il fifone del gruppo e migliore amico di Scooby; Gina Rodriguez (Jane the Virgin): voce di Velma , la cervellona del gruppo;

(Jane the Virgin): voce di , la cervellona del gruppo; Tracy Morgan (The Last O.G.): voce di Capitan Cavey , un personaggio che non fa parte dell’universo di Scooby Doo, ma di un’altra serie Hanna-Barbera;

(The Last O.G.): voce di , un personaggio che non fa parte dell’universo di Scooby Doo, ma di un’altra serie Hanna-Barbera; Frank Welker ritornerà invece nel ruolo di Fred, il leader del gruppo della “Misteri e Affini”, che ha interpretato per la prima volta nel 1969 nella serie Scooby Doo, Where are you?.

Per ora gli unici altri personaggi di Hanna & Barbera che avranno sicuramente un film da protagonisti saranno Tom e Jerry (e si dice che la protagonista femminile potrebbe essere Jennifer Lawrence) e i Jetsons, che saranno portati al cinema da Conrad Vernon, il regista dell’irriverente film animato per adulti Sausage Party – Vita segreta di una salsiccia.