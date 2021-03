Da quando le sue storie sono tornate in auge grazie ai due amatissimi film live action (tra le pellicole meglio recensite degli ultimi anni), l’orsetto Paddington è di nuovo una vera star in tutto il mondo. Ecco perché prossimamente arriverà la serie animata di Paddington, un cartoon rivolto al pubblico prescolare che porterà questa volta sul piccolo schermo il tenero personaggio.

La serie sarà animata in CGI e si intitolerà Le avventure di Paddington (The adventures of Paddington). Nel Regno Unito, i piccoli spettatori potranno vederla a partire da marzo 2020 sul canale Nick Jr, mentre la data d’uscita italiana è per il momento sconosciuta (ma ovviamente vi terremo aggiornati non appena avremo notizie!).

Trama

La storia sarà incentrata su Paddington da piccolo: in ogni puntata il dolce orsetto scriverà una lettera alla zia Lucy per raccontarle tutte le cose nuove che ha scoperto durante la sua giornata.

Parallelamente al lancio degli episodi in Tv, Nick Jr. diffonderà anche in digitale tramite la propria app dei cortometraggi, delle attività e dei giochi dedicati ai piccoli spettatori, che potranno così continuare a giocare con Paddington anche una volta spenta la televisione.

Cast

Nel cast vocale inglese tornerà Ben Whishaw come voce del tenero orsetto. Ma ci saranno anche Morwenna Banks, Bobby Beynon, Sheena Bhattessa, Darren Boyd, Noel Clarke, Phyllis Logan, Monica Lopera, Sabrina Newton-Fisher, David Schofield, Reece Shearsmith, Liz Sutherland-Lim e Jeremiah Waysome.

Composta da 52 episodi per la durata di 11 minuti ognuno, Le avventure di Paddington è diretta da Adam Shaw e Chris Drew e scritta da Jon Foster e James Lamont. Produttori esecutivi saranno David Heyman e Rosie Alison, mentre Karen Davidsen e Simon Quinn saranno i produttori, con Rob Silva nel ruolo di co-produttore.

Il poster della serie animata di Paddington

Ecco il dolcissimo poster della serie animata di Paddington, con il tenero orsetto nel suo nuovo look a cartoni. Vi convince?

Fonte: Animation Magazine