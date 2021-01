Il 26 settembre torna sul grande schermo la pecora Shaun con la seconda avventura sul grande schermo, Shaun vita da pecora: Farmageddon: Il film. In occasione del lancio globale dell’irresistibile commedia in stop motion, gli animatori di Aardman Animations hanno realizzato in collaborazione con The Woolmark Company e STUDIOCANAL un cortometraggio unico per mostrare i vantaggi super naturali della lana.

I benefici per l’ambiente sono tanti, e i bambini potranno imparare a conoscerli tutti attraverso questo simpatico personaggio. “Shaun e i suoi amici sono le pecore più famose al mondo, per questo abbiamo amato da subito l’idea di poter collaborare con The Woolmark Company, usando i personaggi e la storia di Shaun per incoraggiare le persone a scegliere la lana” spiega Richard Webber, Aardman Studios Director.

Il cortometraggio

Il corto animato di Shaun vita da pecora: Farmageddon sfrutta l’ambientazione fantascientifica: la protagonista infatti è l’adorabile aliena Lu-La, che il pubblico potrà conoscere nel film. La nuova amica di Shaun è arrivata sulla Terra in cerca di comfort e calore, e dopo aver scoperto la morbidezza della lana Merino fa ritorno nello spazio portando con sé una serie di capi in lana realizzati dalla simpaticissima pecora Shaun e dagli amici. Insomma, la lana è talmente versatile da essere utilizzata anche dagli extraterrestri!

Il cortometraggio è stato pubblicato sui social media, verrà mostrato durante le première mondiali di Shaun, Vita da Pecora: Farmageddon – Il Film e sarà presente all’interno dei DVD ufficiali del film per alcuni paesi selezionati.

Voi potete vederlo qui sotto:

Shaun vita da pecora e i segreti della lana

A sostegno della campagna, The Woolmark Company ha sviluppato un micro-sito divertente ed educativo per i bambini che gli faccia scoprire il mondo della lana, la sua provenienza ed i suoi benefici super naturali come la biodegradabilità al 100%.

“La collaborazione con il film della pecora Shaun rappresenta una scelta naturale per The Woolmark Company”, racconta Stuart McCullough, Managing Director di The Woolmark Company. “Il nostro compito è quello di aumentare la consapevolezza dei consumatori anche più giovani sulle infinite proprietà della lana Merino. Abbiamo da subito capito che il nostro messaggio si sarebbe perfettamente allineato con il tema fantascientifico del film. Quello che è ancora sconosciuto a molti è la stretta connessione della lana con lo spazio, Shaun ha quindi reso possibile la comunicazione di questo messaggio. La NASA ha recentemente condotto uno studio per capire quale indumento fosse il migliore a contatto con la pelle nello spazio. La lana, per natura altamente traspirante, resistente agli odori, ignifuga e termoregolatrice, è stata la risposta. Gli astronauti russi e della NASA ora indossano la lana nello spazio”.

Cliccate qui per scoprire tutte le fantastiche proprietà della lana!

Data d’uscita del film

Prodotto da Aardman Animations e portato in Italia da Koch Media, Shaun vita da pecora – Farmageddon – Il film è una divertentissima avventura in stop motion in cui la pecora più amata della Tv si troverà per la prima volta faccia a faccia con una aliena birichina. Le caratteristiche di questa pellicola di animazione la rendono unica nel suo genere: l’universalità del linguaggio delle immagini, in grado di divertire i bimbi di tutte le lingue del mondo grazie alla sua comicità, ma anche i loro genitori per i molteplici riferimenti ironici al mondo cinematografico e non solo.

Qui la nostra recensione della pellicola vista con i bambini.