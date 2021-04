Dopo Alex & Co., Monica Chef e Sara e Marti (e con I Cavalieri di Castelcorvo in arrivo), Disney Italia presenterà al pubblico dei giovanissimi una nuova serie, in arrivo il 9 dicembre. Si intitolerà Skatenat! Noa e andrà in onda su Disney Channel (Sky, canale 613). Una produzione ambiziosa spagnola, la serie mescola riprese in live action ad animazioni in computer grafica per raccontare la storia di una scatenata skater che insegue un sogno.

L’appuntamento con Skatenat! Noa è dal 9 dicembre dal lunedì al venerdì alle 19.45.

Trama di Skatenat! Noa

Noa, una vivace dodicenne che per la prima volta ha lasciato l’Antartide dove ha vissuto tutta la sua vita con i genitori, approda in Spagna alla ESKA, una scuola frequentata da giovani appassionati di skate e di ogni altro congegno su ruote. Ogni mattina alla ESKA il più insignificante dettaglio del mondo civilizzato si trasformerà per lei in un’avventura alla quale dedicarsi insieme al gruppo di amici più divertente e bizzarro che sia mai salito su uno skate. Noa ha portato con se dall’Antartide un amico segreto, Kev, un pinguino che non riesce a tenere il becco chiuso e che spesso riesce a metterla nei guai. Tra salti e acrobazie Noa scoprirà il valore dell’amicizia e si burlerà di Theresa, l’imprevedibile direttrice di ESKA impegnata a fare in modo che i ragazzi prendano sul serio la scuola.

Il cast di Skatenat! Noa è capitanato da Virginia Cárdenas, dodicenne di Madrid scelta in un casting con più di 200 ragazzi provenienti da tutta la Spagna. Della serie fa parte anche un volto conosciuto al pubblico di Disney Channel come Óscar Ortuño (Football Pro).

Curiosità sulla serie

Skatenat! Noa è la produzione spagnola per Disney Channel più ambiziosa realizzata finora e i dati lo dimostrano. Ecco infatti qualche curiosità sulla serie.