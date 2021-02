Quanto è sicuro per i più piccoli guardare la tv o navigare in rete? Una questione molto sentita dai genitori a cui prova a dare una risposta Sky per i bambini. È stata infatti completamente rinnovata la sezione Sky Q, così da rendere ancora più sicura e divertente la tv dei piccoli. Un’attenzione in più che va ad affiancare il Parental Control, che blocca i contenuti non adatti per tutelare la l’esperienza di visione dei più piccoli, e il Mosaico Bambini per una scelta più intuitiva dei programmi che amano.

Sky per i bambini

La novità consiste nel permettere ai bambini di scoprire tutti i contenuti adatti a loro in modo più intuitivo, divertente e colorato. Grande attenzione è stata data all’organizzazione dei programmi, così da facilitare la ricerca dei contenuti tra i 12 canali disponibili (DeAKids, DeAJunior, Disney Channel, Disney Junior, Disney XD, Disney in English, Boomerang, Cartoon Network, Nickelodeon, Nick Jr, TeenNick, Baby TV) e i film di Sky Cinema adatti ai giovanissimi. I bimbi possono quindi navigare tra serie animate, live action, teen movie e seguire i programmi che più si adattano alla loro età e ai loro gusti, anche con la possibilità di usufruire dei medesimi contenuti in inglese per facilitare l’apprendimento della lingua. Tutta l’offerta Sky per i bambini propone storie e personaggi in cui si riconoscono e che stimolano valori come l’amicizia, il rispetto per l’ambiente o le diversità.

Modalità bambini

In più, grazie alla Modalità bambini, una nuova funzionalità attivabile tramite PIN, i piccoli potranno navigare liberamente all’interno dell’area a loro dedicata e scegliere i programmi preferiti in modo ancora più sicuro.

L’ambiente pensato per questo tipo di fruizione infatti si avvale di un livello di sicurezza che consente di navigare in modo del tutto protetto nella sezione Bambini tra i programmi dei canali del pacchetto Sky Famiglia e le registrazioni, senza poter accedere a contenuti inadatti alla loro età.

Questa funzionalità, contrassegnata da un lucchetto in alto a sinistra nella schermata, può essere impostata singolarmente su tutti i box Sky Q (Platinum, Black e Mini) e rimane attiva anche spegnendo e riaccendendo il box.

App Sky Kids

Le innovazioni pensate per i bimbi non riguardano solo Sky Q ma abbracciano l’intero mondo Sky che ruota intorno a loro. Dalla TV a Sky Kids, un’app sicura e senza pubblicità interamente dedicata ai bambini per guardare ovunque le avventure dei personaggi che amano su tablet e smartphone, anche senza connessione internet, e con profili di visione personalizzabili. Oltre ai contenuti on demand dei canali già disponibili, nelle prossime settimane sono in arrivo sull’app anche 12 giochi Sky per età scolare e prescolare, per rendere il magico mondo dell’app ancora più colorato e divertente. Altre novità sono attese per i mesi successivi.