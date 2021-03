Dopo i primi artwork arrivati quest’estate grazie al D23 Expo, è online finalmente Soul prima immagine del film Pixar originale in arrivo a giugno 2020, che riporterà sul grande schermo la genialità di Pete Docter, già regista di Monsters & Co., Up e Inside Out.

E in effetti Soul sembra proprio una sorta di Inside Out 2.0 (anche se la produttrice Dana Murray assicura che sarà completamente diverso e che gli spettatori resteranno a bocca aperta), anche se al posto delle emozioni questa volta avremo il mondo delle anime.

Trama

Protagonista di Soul è un uomo afroamericano di mezza età di nome Joe Gardner (Jamie Foxx) che nella vita fa l’insegnante di musica in una scuola media, ma ha sempre sognato di diventare un grande jazzista a New York. Joe ha vissuto tutta la vita con il rimpianto di essersi accontentato e di non aver mai avuto la possibilità di realizzare il suo sogno. Proprio quando sembra sul punto di ottenere ciò che desidera, Joe… improvvisamente muore! La sua anima finisce nel You Seminar, un luogo spirituale dove le anime vengono create e dove viene loro infusa una personalità prima di inviarle nei corpi umani.

Lì Joe incontra 22 (Tina Fey), un’anima femminile che odia gli umani e non vuole ritornare sulla Terra. I due decideranno di unire le forze per permettere all’anima di Joe di ritornare al suo corpo sulla Terra, ma per farlo dovranno prima attraversare dei reami cosmici.

“Abbiamo parlato con molti capi delle religioni tradizionali e abbiamo chiesto: che cosa pensi che sia un’anima?“, ha spiegato il regista Pete Docter. “Tutti hanno descritto l’anima come non fisica, eterea, spirituale. Fantastico, ma come la realizziamo? Abbiamo fatto giocattoli, automobili, tutte cose che sono davvero esistenti e per cui l’ispirazione reale è immediata. Questa è stata una sfida gigantesca, ma secondo me il team ha raggiunto davvero degli ottimi risultati”.

Secondo Docter, Soul sarà “una riflessione su: quale dovrebbe essere il tuo scopo? Quali sono gli aspetti della vita che, quando da vecchi ci guarderemo indietro, ci faranno dire: è valsa la pena spendere tutto quel tempo del mio periodo limitato sulla Terra preoccupandomi di questa cosa?”.

Nel cast del film, oltre Foxx e Fey, anche Daveed Diggs, Phylicia Rashad e Questlove. La musica, che svolgerà un ruolo molto importante nella pellicola, sarà curata da Jon Batiste, Atticus Ross, e Trent Reznor.

