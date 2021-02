La scienza si unisce al brivido al Trieste Science Fiction Festival (29 ottobre – 3 novembre): durante la notte di Halloween arriva Speed Science – Scienza da brivido, una serata per tutta la famiglia per festeggiare la notte più paurosa del’anno in un modo originale e divertente.

L’appuntamento è per giovedì 31 ottobre dalle 19.00 alle 21.00, presso il Science Centre Immaginario Scientifico, museo della scienza interattivo e sperimentale di Trieste, dove si terrà Speed Science – Scienza da brivido, laboratorio per bambini (dagli 8 anni in su) e per i loro genitori.

Siamo ad Halloween e quindi durante Speed Science – Scienza da brivido potrà accadere davvero di tutto: trasformarsi in scienziati o incontrare fantasmi, zombi, e assistere alla manifestazione di forze sovrannaturali. Parola di Immaginario Scientifico, con cui il Trieste Science+Fiction collabora nella proposta di uno dei più divertenti appuntamenti scientifici del programma. L’attività, che coinvolge sia bambini che adulti attraverso quattro postazioni da esplorare a rotazione, è compresa nel biglietto d’ingresso al museo e le iscrizioni possono essere effettuate sul posto. Siete pronti… a rabbrividire?

Speed Science – Scienza da brivido, info

Quando: Giovedì 31 ottobre 2019

Dove: Science Centre Immaginario Scientifico

Orari: Ore 18.00 – 22.00

Apertura speciale serale: Ore 19.00 e ore 21.00

Età: +8 anni

Attività compresa nel biglietto d’ingresso al museo

Iscrizioni presso Science centre immaginario scientifico

Per maggiori informazioni: Sito ufficiale