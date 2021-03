È un trailer pieno d’azione quello appena arrivato online per Spie sotto copertura (Spies in Diguise), la nuova esplosiva spy story a cartoni che allieterà il Natale di tutta la famiglia. Firmato Blue Sky Studios (i genitori de L’era glaciale, Rio e Ferdinand), il film d’animazione è ispirato al cortometraggio Pigeon Impossible in cui un agente segreto deve vedersela con il più improbabile degli avversari… un goloso piccione che vuole rubargli la colazione.

Ora Spie sotto copertura è diventato però un lungometraggio che vedrà protagoniste in lingua originale le voci di Will Smith (recentemente visto nei panni blu del Genio di Aladdin) e Tom Holland (lo Spider-Man del Marvel Cinematic Universe).

La trama

Spie sotto copertura (Spies in disguise) è una buddy comedy ambientata nel vasto mondo dello spionaggio internazionale. Will Smith (Men in Black) presta la voce a Lance Sterling, la spia più affascinante del mondo. Cool, pieno di charme e di abilità nascoste, Lance salva il mondo per lavoro. E nessuno è più bravo di lui a farlo.

Il suo esatto opposto è Walter, doppiato da Tom Holland (Spider-Man: Homecoming). Walter ha una mente brillante ma non è proprio il massimo con i rapporti sociali. Per fortuna compensa ciò che gli manca in quel campo con la sua intelligenza: Walter è il genio della scienza che inventa i gadget che Lance utilizza nelle sue missioni.

Ma quando gli eventi prendono una piega inaspettata, Walter e Lance dovranno improvvisamente contare l’uno sull’altro in modi completamente nuovi. E se questa strana coppia non dovesse riuscire a lavorare insieme come un team, l’intero mondo sarà in pericolo.

Il nuovo trailer di Spie sotto copertura

Ecco il nuovo trailer di Spie sotto copertura, ricco di immagini inedite e soprattutto di scene d’azione davvero esplosive. Mentre i più piccoli si lasceranno conquistare dai fantastici gadget e dall’auto ipertecnologica di Lance Sterling, i loro genitori potranno godersi una trama action a misura di famiglia.

Con un’animazione CGI curatissima e una storia avvincente, questa irresistibile spy story coinvolgerà grandi e piccini il prossimo Natale. Infatti sarà nelle sale italiane precisamente il 25 dicembre 2019.