Abbiamo visto le prime immagini del prossimo film di Blue Sky Studios Spie sotto copertura trailer lo scorso novembre, ormai diversi mesi fa. Da allora lo studio non ha rilasciato nuove informazioni su questo progetto animato, ma c’era una motivazione più che valida: la Blue Sky, precedentemente parte della famiglia Fox, dopo l’acquisizione è diventata ora parte della grande azienda Disney.

Per diverso tempo ci sono stati dei dubbi sul futuro dello studio in quanto la Disney possiede già due case che si occupano soltanto di animazione ovvero Walt Disney Animation e Pixar Animation. Tuttavia ora sembra confermato che Blue Sky non sarà smantellato, ma diventerà effettivamente il terzo studio della casa del Topo a occuparsi di cartoon per famiglie.

A confermarlo ecco infatti un nuovo Spie sotto copertura trailer, il secondo per questa avventura di genere spy story che avrà in originale le voci di Will Smith e Tom Holland. Per entrambi è l’anno delle collaborazioni con la Disney: mentre il primo è stato la stella dell’Aladdin di Guy Ritchie, il secondo tornerà presto al cinema nei panni di Spider-Man (dopo il grande successo di Avengers: Endgame) e doppierà prossimamente il protagonista di Onward, il prossimo film originale Pixar.

Nel frattempo li vedremo insieme proprio in Spie sotto copertura, in uscita al cinema a Natale 2019.

La trama di Spie sotto copertura

Spie sotto copertura (Spies in disguise) è una buddy comedy ambientata nel vasto mondo dello spionaggio internazionale. Will Smith (Men in Black) presta la voce a Lance Sterling, la spia più affascinante del mondo. Cool, pieno di charme e di abilità nascoste, Lance salva il mondo per lavoro. E nessuno è più bravo di lui a farlo. Il suo esatto opposto è Walter, doppiato da Tom Holland (Spider-Man: Homecoming). Walter ha una mente brillante ma non è proprio il massimo con i rapporti sociali. Per fortuna compensa ciò che gli manca in quel campo con la sua intelligenza: Walter è il genio della scienza che inventa i gadget che Lance utilizza nelle sue missioni. Ma quando gli eventi prendono una piega inaspettata, Walter e Lance dovranno improvvisamente contare l’uno sull’altro in modi completamente nuovi. E se questa strana coppia non dovesse riuscire a lavorare insieme come un team, l’intero mondo sarà in pericolo.

Spie sotto copertura trailer

In attesa di quello in italiano, ecco il secondo trailer di Spie sotto copertura in lingua originale, con le voci di Will Smith e Tom Holland.