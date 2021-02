null

L’offerta di TIMVISION dedicata alle famiglie e ai bambini diventa ancora più ricca con l’ingresso sulla piattaforma on demand di Invention Story, Robot Trains, Sissi e molte altre serie Tv di Mondo TV.

Mondo TV e TIMVISION hanno infatti siglato l’accordo per la licenza di sei programmi del proprio portfolio, tra cui spiccano appunto Invention Story, Robot Trains e Sissi, disponibili in SVOD in via non esclusiva, per il territorio italiano per 15 mesi, con periodi scaglionati a seconda del programma.