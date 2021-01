L’anno nuovo inizia teneramente con Tappo Cucciolo in un mare di guai, film che segue le avventure di un cagnolino abituato a vivere in una comoda casa che si ritrova improvvisamente costretto a vivere per strada. Per fortuna nella sua vita entra una ragazza che saprà restituirsgli il calore di una casa. Guardate qui sotto il trailer italiano del film.

La trama

Questa la sinossi ufficiale:

Dopo la morte della sua amata e ricca padrona, Tappo, un cagnolino abituato a vivere nell’agio e nel lusso, viene inaspettatamente cacciato di casa e per la prima volta dovrà imparare a cavarsela da solo nel mondo reale. Dopo mille avventure nella grande città, riuscirà a trovare un nuovo padrone: Zoe, una ragazza che sogna di diventare una cantante famosa e che vive in un seminterrato. Sarà Zoe che aiuterà Tappo a sfuggire ai perfidi Charles e Victoria, gli avidi e spietati figli della ricca defunta, decisi a mettere le mani sul patrimonio ereditato da Tappo a sua insaputa.

Dai produttori di Shrek uno spericolato e tenero film di animazione per tutta la famiglia.

Il trailer italiano

Qui sotto il trailer italiano del film:

Data di uscita

Tappo Cucciolo in un mare di guai arriverà al cinema a partire dal 23 gennaio 2020.

Il poster italiano

Qui sotto il poster italiano di Tappo Cucciolo in un mare di guai: