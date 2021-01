È in arrivo il 10 gennaio in America su Disney Channel The Owl House serie, l’attesissimo nuovo show animato di genere fantasy ideato da Dana Terrace, storyboard artist per Gravity Falls e in seguito regista per il reboot di DuckTales. Un’eroina latina, Luz, un irresistibile mix di magia, creature mitiche e un mondo fantastico tutto da scoprire sono gli elementi del nuovo cartone che si preannuncia già un prodotto molto originale.

La creatrice ha svelato che l’idea per la protagonista di The Owl House serie è arrivata dalla sua coinquilina del college. “Non avevamo molti amici, così in un certo senso ci siamo inventate Luz nelle nostre conversazioni. Quando le ho detto che avrei basato il personaggio principale su di lei, la mia coinquilina mi ha detto: “Ok, ma dovrai farla di origini dominicane”. E così è stato. Lei ora lavora nello show come storyboard artist e consulente, e io posso lavorare tutti i giorni con la mia migliore amica”.

Trama The Owl House serie

The Owl House serie è di genere fantasy/horror/comico e seguirà le avventure di Luz, una teenager sicura di sé che scopre per caso un portale per il Reame dei Demoni. Lì stringe amicizia con una strega ribelle di nome Eda e un adorabile piccolo guerriero, King. Anche se non possiede abilità magiche, Luz si impegna per diventare una maga facendo da apprendista a Eda presso la Owl House e finisce per trovare una nuova famiglia in questo improbabile luogo. Ma dovrà fare tutto in gran segreto e sperando che non si scopra la sua vera identità, dato che nel nuovo mondo in cui si trova gli umani non sono ben visti!

The Owl House trailer

In The Owl House trailer vediamo Luz, la protagonista della serie, mentre ci presenta l’eccentrico mondo fantasy delle Boiling Isles, popolato da una miriade di creature magiche delle tipologie più diverse. Luz ci mostra anche la Owl House dove vive con la sua maestra Eda, e la città con il mercato, la biblioteca e la scuola per apprendisti maghi.

The Owl House sneak peek

Nello sneak peek invece vediamo il primo arrivo di Luz nelle Boiling Isles, la sua introduzione a questo universo fantasy e il suo primo ingresso nella Owl House.

Anche voi non vedete l’ora di scoprire The Owl House? Continuate a seguirci per sapere quando arriverà anche in Italia!