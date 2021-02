I mitici Teen Titans Go! stanno per tornare in Tv, questa volta in un’inedita versione musicale che si affiancherà alle loro avventure tradizionali. È infatti in arrivo su Cartoon Network a partire dal 5 maggio la nuova serie Top of the Titans, nella quale dei divertenti videoclip musicali ripercorreranno le storie più belle dei Titans.

Una delle serie di animazione più amate da parte dei bambini, Teen Titans Go è il remake a misura degli spettatori più piccoli di una serie animata della DC. I protagonisti di questo improbabile gruppo di supereroi imbranati e confusionari sono: Robin, leader del team che ama dirigere gli altri e, nonostante non abbia dei veri e propri super poteri, conosce le arti marziali e non si tira indietro difronte a nulla; Stella Rubia, una ragazza aliena dagli occhi verdi capaci di lanciare raffiche di energia quando si arrabbia; Cyborg, metà uomo e metà robot divenuto supereroe in seguito ad un intervento chirurgico non riuscito; Beast Boy, migliore amico di Cyborg, diventato supereroe a causa di una malattia pericolosissima contratta nella giungla che gli ha dato la capacità di trasformarsi in qualsiasi animale; Corvina, un mezzo-demone che indossa sempre un mantello, figlia del potentissimo Trigon; ed infine Kid Flash, caratterizzato dalla sua velocità supersonica.

I Teen Titans Go sono arrivati al cinema per la prima volta l’anno scorso, con un film animato che ha confermato il loro successo tra i bambini, ma anche tra i loro genitori, che si sono divertiti con gli irriverenti easter egg sul mondo DC e sul genere del “cinefumetto” in generale.

La trama di Top of the Titans

Ad andare in onda in questa miniserie saranno cinque playlist musicali, ognuna con un tema diverso: dalle canzoni d’amore a quelle che meglio raccontano i nemici dei Teen Titans Go!. I suoni, i colori e le immagini prenderanno il posto dei dialoghi. Sarà la musica a raccontare, attraverso questi allegri e coinvolgenti videoclip, l’universo dei supereroi più simpatici e irriverenti che ci siano!

Quando andrà in onda in Tv

L’appuntamento con la serie Top of the Titans è su Cartoon Network (canale 607 di Sky), dal 5 maggio, dal lunedì al venerdì alle 19.15 nello spazio Double Fun. Lo seguirete anche voi?