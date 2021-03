In edicola è già arrivato il Natale. Merito di Topolino 3340, un numero del settimanale a fumetti davvero speciale che presenta dei fantastici allegati: già da questa settimana si comincia con una sorpresa natalizia da non lasciarsi sfuggire, per rendere ancora più colorata e fantastica l’atmosfera delle feste.

Topolino 3340

Topolino 3340, oltre a dare il via ai festeggiamenti di Natale, è un numero molto speciale: è infatti interamente dedicato al mondo dell’informazione e del giornalismo. Lettori grandi e piccini andranno così alla scoperta dei grandi giornalisti di Topolinia e Paperopoli attraverso storie, redazionali e approfondimenti sui personaggi e sui luoghi a loro legati. Ad esempio, lo sapevate che a Paperopoli non c’è solo il più conosciuto Papersera, ma anche Il Grillo Parlante, il quotidiano del fratello di Paperone, e Il Rockerduck, il diretto concorrente di Paperon’ de Paperoni?

Inoltre, i giovani aspiranti giornalisti potranno imparare ad approcciare questa carriera con i consigli e le regole del buon giornalista. Ma anche divertirsi con le storie a fumetti, come “Topolino e la navigazione istruttiva”, a cura di Giuseppe Zironi, che porta Topolino in Sudamerica, sulle acque del Rio delle Amazzoni, per realizzare un reportage. Lo accompagna una simpatica guida che ospita per le vacanze il nipote Feliz… decisamente poco felice all’idea di andare a scuola!

Gli addobbi di Natale

Topolino 3340 inoltre sarà il primo di una serie di tre numeri ad avere in allegato degli addobbi di Natale decorati con i personaggi Disney. Il primo dunque è in edicola già da questa settimana, e si tratta di una pallina dorata per l’albero di Natale con un divertente Paperino in versione Babbo Natale, con l’inconfondibile cappellino rosso e bianco.

Il mercoledì seguente, 4 dicembre, con Topolino 3341 sarà la volta del secondo addobbo natalizio, una pallina rossa metallizzata con protagonista Topolino.

La terza sorpresa da collezione sarà in edicola insieme a Topolino 3342, da mercoledì 11 dicembre: un’action figure di Paperino in versione “Babbo Natale”, alta 13 cm e arricchita da due accessori molto speciali: la campanella tintinnante e il sacco di Natale con i regali.

Non lasciatevi dunque sfuggire l’occasione: l’appuntamento con Topolino 3340 è in edicola già da oggi 27 novembre!