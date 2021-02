La terza stagione di Topolino e gli amici del rally sta per arrivare su Disney Junior, ma ha in serbo non poche novità. A partire dal titolo che cambia completamente e diventa Topolino strepitose avventure.

In onda a partire dal 3 febbraio, dal lunedì al venerdì alle ore 16:30 su Disney Junior (canale 611 di Sky), la serie presenta anche un’inedita versione del Ballettopolo.

Ambientata nel mondo moderno di Hot Dog Hills, Topolino e gli amici del rally presentava i Favolosi cinque amici Topolino, Paperino, Pippo, Minnie e Paperina impegnati ad occuparsi di un garage super-cool, in cui si prendevano cura del loro nuovo marchio, Roadster, preparando macchine da corsa per le gare in città e in tutto il mondo.

Dopo aver gareggiato con le loro super macchine intorno al globo, nella nuova stagione Topolino e i suoi amici insieme a Cip e Ciop si avventurano a Hot Dog Hills, una cittadina ricca di posti divertenti: nei nuovi episodi di Topolino Strepitose Avventure, infatti, il pubblico scoprirà fantastici luoghi inediti come il Motor Lab garage di Topolino e la sua nuova casa piena di gadget oltre all’ufficio delle Aiutamiche, Minni, Paperina e CucùLoca.

Affrontando temi come l’amicizia e il lavoro di squadra, ogni episodio presenta due storie di 11 minuti e un intermezzo in cui Topolino e la banda invitano gli spettatori a ballare insieme sulle note del Ballettopolo in una versione rinnovata.

Buona visione a tutti!