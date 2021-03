Da Woody alla pastorella Bo Peep passando per i nuovi personaggi come Forky, Duke Caboom o Gabby Gabby, gli amici di Toy Story 4 personaggi sono davvero tantissimi. Come è tradizione per i film Pixar, anche questo sequel infatti aggiungerà tante nuove facce (oltre a aver realizzato un redesign di alcuni vecchi amici), pronte per raccontarci nuove storie.

Dove eravamo rimasti? Al momento di partire per il college, Andy ha fatto la difficile scelta di consegnare per sempre tutti i suoi cari giocattoli dell’infanzia alla piccola Bonnie. Una decisione non facile per Woody, Buzz, Jessie e gli altri, che però pensavano finalmente di aver avuto una degna conclusione (…sempre meglio di finire in soffitta!). Invece le avventure non sono ancora finite: Toy Story 4 esplorerà non solo la vita di Woody & Co. con un nuovo bambino, ma anche le infinite possibilità che ci sono al di là di una cameretta.

Ecco tutti i personaggi principali che incontreremo nel sequel, dai grandi ritorni alle new entry.

Toy Stort 4 personaggi

Woody

Il vero eroe della saga di Toy Story ne ha passate davvero tante, non ultimo un passaggio di testimone dal suo amato Andy alla piccola Bonnie. E ora che sembrava essersi ambientato a casa della sua nuova padroncina, un nuovo elemento arriva a sconvolgere la vita di Woody: l’incontro con Bo Peep, la pastorella per cui nutriva teneri sentimenti una volta. Mentre lui è rimasto sempre fedele prima ad Andy e poi a Bonnie, Bo ha scelto una strada diversa che per la prima volta metterà davvero in crisi Woody e il suo ruolo come giocattolo.

Buzz Lightyear

Il fedele amico di Woody correrà ancora una volta in suo soccorso quando il cowboy si perderà andando alla ricerca di Forky. Ma Woody vorrà davvero seguire Buzz e ritornare a casa? Oppure Buzz dovrà prendere atto del fatto che Woody stia scegliendo un’altra strada, magari accanto a Bo Peep?

Bo Peep e Giggle McDimples

Grande assente dal film precedente, Bo Peep ha iniziato un viaggio tutto da sola separato dai suoi amici in quanto è stata data via prima degli altri dalla sorellina di Andy, Molly. Per questo Bo non ha mai conosciuto Bonnie, ma ha avuto un percorso del tutto diverso. Quando Woody la ritrova, è una pastorella molto diversa da quella ricordava: è indipendente, combattiva, imprevedibile, ma soprattutto ha rinunciato per sempre alla sua vita da giocattolo. Bo Peep non desidera più un padrone, non vuole più giocare con i bambini, ma vuole esplorare il mondo e vivere secondo le sue regole. Questo ovviamente sarà un punto di rottura per Woody, che prova ancora qualcosa per lei: seguire l’amata oppure tornare dalla sua padroncina Bonnie?

Bo ha anche una nuova migliore amica: è Giggle McDimples, una bambola di plastica in miniatura dagli anni ’80. Grazie alle sue dimensioni ridotte può posizionarsi sulla sua spalla e da lì fare la parte della sua confidente, amica e consigliera.

Forky

Forky è un giocattolo davvero speciale… ma è davvero un giocattolo? Questo “forchetto” viene creato letteralmente da Bonnie durante il suo primo giorno di scuola, in cui la bambina, spaesata e ancora senza amici, giocando e mettendo insieme dei pezzi di scarto si crea un compagno di giochi. E come accade sempre quando i bambini non guardano, anche Forky prende vita non appena Bonnie lascia la stanza. Eppure lui si trova nel mezzo di una crisi esistenziale: non è un giocattolo, bensì una forchetta! Forky non ha la minima intenzione di rimanere a fare da balocco a Bonnie, lo scopo per cui è stato creato è essere usato per la minestra o per il chili. Il tutto con grande disperazione di Woody, che avendo capito l’importanza di questo amico per la piccola Bonnie vorrebbe proteggerlo e insegnargli ad essere un bravo giocattolo…

I giocattoli di Bonnie

Anche se li abbiamo visti comparire poco nei trailer e nella pubblicità del film, non mancheranno di certo nel nuovo capitolo di Toy Story tutti i giocattoli che abbiamo conosciuto nei film precedenti. Dalla cowgirl Jessie fino ai coniugi Mr e Mrs Potato, passando per Rex, Hamm, Slinky, Bullseye e ovviamente tutti i giochi di Bonnie come Trixie, Cono di Panna e Mr. Pricklepants. E ovviamente i mitici alieni!

Ducky e Bunny

Quando i nostri eroi si ritrovano ad una fiera, Buzz Lightyear fa la conoscenza di questi due nuovi personaggi: Ducky la paperella e Bunny il coniglietto. Si tratta di due giocattoli che sono stati scelti come premi di una pesca e da allora attendono che qualcuno totalizzi abbastanza punti per vincerli, così da avere finalmente un padrone e una casa. Buzz finisce per sbaglio nella parete con i premi della pesca ed è lì che conosce questo cinico e irriverente duo di compagni inseparabili.

Duke Caboom

Un popolarissimo giocattolo degli anni ’70 basato sul più grande stuntman canadese, Duke Caboom è in grado di eseguire trucchi che lasciano a bocca aperta sulla sua motocicletta. Anche se si mostra sicuro di sé, Woody scopre presto che non ha mai saputo eseguire i fantastici stunt che comparivano nella sua pubblicità. Da allora, infatti, Duke è rimasto in un negozio di antiquariato, ripensando ai fallimenti del suo tragico passato. E il suo passato nasconde anche un’altra sorpresa che ha a che fare con Bo Peep…

Gabby Gabby

Un’adorabile bambola parlante direttamente dagli anni ’50. Sfortunatamente, un difetto nel macchinario che aziona la sua voce la fa suonare davvero sinistra. Dopo aver trascorso 60 anni dimenticata nei meandri di un negozio di antiquariato pieno di cianfrusaglie, i suoi unici amici sono diventati dei burattini da ventriloquo. Ora Gabby Gabby vive in una credenza di porcellane che domina su tutto il negozio e trascorre il tempo passeggiando nella sua carrozzina, accompagnata dal suo braccio destro Benson, una delle sue marionette. Anche se inizialmente sembra innocua, Gabby Gabby si rivelerà la principale antagonista del film: in particolare, desidera rubare il meccanismo che dà la voce a Woody, per permetterle di riparare il suo ormai malandato da anni.

