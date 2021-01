Sono in arrivo su Disney Junior due nuovi tenerissimi amici dei più piccoli. Dopo il successo di Vampirina, il creatore della serie Trevis Braun è infatti tornato con una nuova adorabile storia che ruota attorno al mito della cicogna. I protagonisti però non saranno due cicogne, bensì il tenace pinguino Pin e il fenicottero di buon cuore Freddy, che dovranno mettercela tutta per svolgere al meglio il loro lavoro come piloti junior in prova presso la compagnia di Trasporto Organizzato Teneri Supercuccioli (T.O.T.S.).

La serie, che andrà in onda su Disney Junior a partire dal 16 settembre, è consigliata per i bambini dai 2 ai 5 anni.

Trama di Trasporto Organizzato Teneri Supercuccioli

A differenza di tutti gli altri membri della compagnia, i due migliori amici Pin il pinguino e Freddy il fenicottero sono gli unici a non essere cicogne. Come nuovi componenti del rinomato team, questi giovani piloti junior devono prendersi cura della consegna di piccoli cuccioli come gattini, orsetti, conigli e cagnolini, portandoli alle loro famiglie in tutto il mondo. Insieme, impareranno come allevare e prendersi cura dei cuccioli usando il pensiero creativo e risolvendo i problemi per insegnare ai giovani spettatori che non esiste un solo modo per raggiungere un obiettivo.

Cast e creativi

La serie T.O.T.S. – Trasporto Organizzato Teneri Supercuccioli è stata scritta e co-prodotta da Trevis Braun (creatore anche di “Vampirina” per Disney Junior e “Fast Layne” per Disney Channel).

“Travis ha creato una serie fantasiosa e divertente che racchiude tutto il cuore e le storie per le quali è noto Disney Junior – ha dichiarato Joe D’Ambrosia, Senior Vice President, Original Programming, Disney Junior – incoraggiando i giovani spettatori a seguire i loro sogni più ambiziosi e riconoscere che, attraverso il lavoro di squadra e la perseveranza, tutto è possibile”.

Insieme a Braun, nel team creativo ci sono: Vic Cook (“La Casa di Topolino” per Disney Junior) come executive producer, Chris Gilligan (“Goldie & Bear” per Disney Junior) come co-executive producer e supervising director e Guy Toubes (“The Stinky & Dirty Show”) come story editor. La serie è prodotta da Timeouse in collaborazione con Disney Junior.

Quando e dove andrà in onda

La nuova dolcissima serie animata Trasporto Organizzato Teneri Supercuccioli, dedicata ai più piccoli, andrà in onda a partire dal 16 settembre, dal lunedì al venerdì alle 16.30, solo su Disney Junior (Sky, canale 611).

Foto: Courtesy of Disney Junior