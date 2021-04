Trolls 2 non è ancora nelle sale ma già sono stati annunciati i prossimi due sequel. La notizia è stata rivelata da Massimo Proietti, direttore marketing Universal, durante il panel dedicato a Universal alle Giornate professionali di cinema di Sorrento, evento in cui i distributori cinematografici presentano i film in arrivo nei prossimi mesi agli esercenti.

Oltre a Trolls 2 – World Tour sono infatti già in lavorazione Trolls 3 e Trolls 4. Ancora però non sono stati rivelati dettagli sui progetti.

Intanto al pubblico presente sono stati mostrati i primi 7 minuti di Trolls 2 – World Tour, film che rivela una grande sorpresa. Poppy e i suoi amici non sono gli unici Trolls al mondo. Esistono infatti tante altre tribù di Trolls, ognuna delle quali caratterizzata da una musica diversa. C’è la tribù Pop, quella rap, quella Soul, quella Country, quella Classica e quella Hard Rock. Quest’ultima, capeggiata da Barb, intende però rubare a tutte le altre tribù la corda da chitarra che li rende musicali per conquistarli e costringerli ad abbandonare il loro ritmo per sottomettersi tutti al rock. Toccherà a Poppy e ai sui amici provare a fermarla.

Oltre alla notizia dei sequel Proietti ha rivelato una grande novità riguardo Trolls 2. Saranno infatti cambiati tutti i doppiatori del primo film. I nomi scelti non sono stati ancora rivelati ma vi terremo aggiornati.