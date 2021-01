Quest’anno parlare di ferie per Pasqua sembra un’eufemismo visto che i bambini, e anche molti genitori, sono costretti in quarantena a casa. Le giornate, quasi interminabili, sono costellate da tante idee per tenere occupati i più piccoli e cercare di non diventare matti rinchiusi tra quattro mura. Ecco allora che questa può diventare l’occasione ideale per riscoprire qualche meraviglioso film per tutta la famiglia (qui anche tante proposte in streaming).

Tra canali free come Rai 2, Italia 1, Boing, Super! e K2 o a pagamento come Boomerang, Cartoon Network, Disney Channel e DeAKids, troverete tanti divertenti film per bambini (ma non solo) da guardare insieme a tutta la famiglia. Dai lungometraggi d’animazione come Vita da giungla – Alla riscossa o Hop, alle grandi storie per ragazzi come Animali fantastici e dove trovarli o La bussola d’oro, fino ai grandi film Marvel come Captain America – Il primo vendicatore. Qui sotto trovate l’elenco di tutti i film per famiglie, dal 9 al 14 aprile, divisi per fasce d’orario.

La notizia è sempre in continuo aggiornamento quindi continuate a seguirci.

Buona lettura… e buona visione!

Tutti i film in Tv a Pasqua 2019 per bambini da vedere in famiglia

Giovedì 9 aprile 2020

MATTINO

ore 08:25 – Shrek Terzo (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 08:35 – Dolf e la crociata dei bambini (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 10:05 – La strada per El Dorado (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 10:20 – Doraemon: Nobita e gli eroi dello spazio (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 11:40 – I pinguini di Madagascar (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 12:05 – La figlia della sciamana II (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 13:15 – I Croods (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 13:40 – ll mio amico è una bestia 2 (Super!)

(Super!) ore 13:50 – Peter Pan (Sky Cinema Family)

POMERIGGIO

ore 14:40 – Scooby-Doo va a Hollywood (Boomerang)

(Boomerang) ore 15:00 – Shrek (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 15:45 – Sydney White – Biancaneve al college (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 16:10 – L’orso Yoghi (Italia 1)

(Italia 1) ore 16:35 – Sinbad – La leggenda dei sette mari (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 17:35 – Qualcosa di straordinario (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 18:05 – Z la formica (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 18:15 – Il club degli imperatori (La5) (bambini accompagnati)

(La5) (bambini accompagnati) ore 19:25 – Against the Wild (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 19:35 – Baby Boss (Sky Cinema DreamWorks)

SERA

ore 20:00 – Il grande colpo (Nickelodeon)

(Nickelodeon) ore 21:00 – Jumanji (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 21:00 – Scooby-Doo e il mistero del Wrestling (Boomerang)

(Boomerang) ore 21:10 – Il dottor Dolittle (Paramount Network)

(Paramount Network) ore 21:15 – Spirit – Cavallo selvaggio (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 21:20 – Captain America – Il primo vendicatore (Rai 2)

(Rai 2) ore 21:20 – Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma (Canale 5)

(Canale 5) ore 22:35 – Il dottor Dolittle 2 (Paramount Network)

(Paramount Network) ore 22:45 – Shrek e vissero felici e contenti (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 22:50 – Red Dog – L’inizio (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 23:30 – Eragon (Rai 2)

Venerdì 10 aprile 2020

MATTINO

ore 06:50 – Zorro (Rai Movie)

(Rai Movie) ore 07:00 – Kung fu Panda 2 (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 07:15 – Penelope (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 08:35 – Spirit – Cavallo selvaggio (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 09:00 – Mia piccola Monky (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 10:05 – Il gatto con gli stivali (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 10:35 – Against the Wild (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 11:40 – Baby Boss (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 12:10 – Una canzone per te (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 13:20 – Sinbad – La leggenda dei sette mari (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 13:40 – Un detective alla Bixler High (Super!)

POMERIGGIO

ore 14:00 – Red Dog – L’inizio (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 14:20 – Scooby-Doo Grande festa in spiaggia (Boomerang)

(Boomerang) ore 14:50 – Shrek 2 (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 15:35 – Il regno di Wuba (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 15:45 – Hop (Italia 1)

(Italia 1) ore 16:25 – Dragon Trainer 2 (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 17:10 – Un sogno per domani (La5)

(La5) ore 17:35 – Penelope (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 18:10 – I pinguini di Madagascar (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 19:20 – Un viaggio a quattro zampe (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 19:20 – Aloha Scooby (Boomerang)

(Boomerang) ore 19:45 – Galline in fuga (Sky Cinema DreamWorks)

SERA

ore 20:00 – Madagascar 3 – Ricercati in Europa (Super!)

(Super!) ore 21:00 – Ritorno al bosco dei 100 acri (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 21:00 – Tom & Jerry: ritorno a Oz (Boomerang)

(Boomerang) ore 21:10 – Piccole donne (La 5)

(La 5) ore 21:15 – I Croods (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 21:20 – Quasi amici (Canale 5)

(Canale 5) ore 21:20 – Twilight (Italia 1)

(Italia 1) ore 21:20 – 90 minuti in paradiso (Rai 2)

(Rai 2) ore 21:30 – Exodus – Dei e re (Rete 4) (bambini accompagnati)

(Rete 4) (bambini accompagnati) ore 22:50 – Ella Enchanted – Il magico mondo di Ella (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 23:00 – La strada per El Dorado (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 23:35 – Il paradiso per davvero (Rai 2)

(Rai 2) ore 00:20 – Maria Maddalena (Rete 4) (bambini accompagnati)

Sabato 11 aprile 2020

MATTINO

ore 06:15 – La figlia della sciamana (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 06:50 – Z la formica (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 07:55 – Fungus – Parte 1 (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 08:00 – Secondo Ponzio Pilato (Rete 4) (bambini accompagnati)

(Rete 4) (bambini accompagnati) ore 08:20 – Dragon Trainer 2 (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 09:25 – Fungus – Parte 2 (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 10:05 – I Croods (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 10:55 – Un viaggio a quattro zampe (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 11:45 – I pinguini di Madagascar (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 12:30 – Piccole donne (La5)

(La5) ore 12:35 – Lorax – Il guardiano della foresta (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 13:00 – I pinguini di Madagascar (Paramount Network)

(Paramount Network) ore 13:10 – Curioso come George: Missione Kayla (Frisbee)

(Frisbee) ore 13:10 – Alvin Superstar 2 (K2)

(K2) ore 13:15 – Pippi a bordo! (Cartoonito)

(Cartoonito) ore 13:20 – La strada per El Dorado (Sky Cinema DreamWorks)

POMERIGGIO

ore 14:00 – Il cane pompiere (Rai 2)

(Rai 2) ore 14:05 – Ella Enchanted – Il magico mondo di Ella (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 14:20 – Scooby-Doo e la maledizione del tradicesimo fantasma (Boomerang)

(Boomerang) ore 14:40 – Il mio amico è una bestia (Super!)

(Super!) ore 14:45 – Piccole donne (La5)

(La5) ore 14:50 – Madagascar 3 – ricercati in Europa (Paramount Network)

(Paramount Network) ore 14:55 – Shrek Terzo (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 15:10 – Garfield: il film (Paramount Network)

(Paramount Network) ore 15:45 – La bussola d’oro (Rai 2)

(Rai 2) ore 15:45 – Ritorno al bosco dei 100 acri (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 16:35 – Spirit – Cavallo selvaggio (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 17:10 – Il mio amico zampalesta (Paramount Network)

(Paramount Network) ore 17:35 – Jumanji (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 18:05 – Kung Fu Panda (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 18:40 – Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (Iris)

(Iris) ore 19:10 – La tela di Carlotta (Paramount Network)

(Paramount Network) ore 19:20 – La figlia della sciamana (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 19:40 – Kung Fu Panda 2 (Sky Cinema DreamWorks)

SERA

ore 20:00 – Nicky Deuce (Nickelodeon)

(Nickelodeon) ore 20:30 – Wendy 2 – Amici per sempre (Rai Gulp)

(Rai Gulp) ore 21:00 – Casper (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 21:00 – Tom e Jerry all’arrembaggio (Boomerang)

(Boomerang) ore 21:05 – Valerian e la città dei mille pianeti (Rai 2)

(Rai 2) ore 21:10 – Vita da giungla: alla riscossa (Italia 1)

(Italia 1) ore 21:10 – Stuart Little (Paramount Network)

(Paramount Network) ore 21:15 – Il principe d’Egitto (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 21:30 – The Young Victoria (Rai 3)

(Rai 3) ore 21:30 – Agente 007 – l’uomo dalla pistola d’oro (Tv8) (bambini accompagnati)

(Tv8) (bambini accompagnati) ore 22:45 – Asso di cuori (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 22:30 – Stuart Little 2 (Paramount Network)

(Paramount Network) ore 23:00 – Z la formica (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 23:05 – Boxtrolls – Le scatole magiche (Italia 1)

(Italia 1) ore 23:30 – Joan Lui – Ma un giorno nel paese arrivò io di lunedì (Rete 4) (bambini accompagnati)

Domenica 12 aprile 2020

MATTINO

ore 07:00 – La strada per El Dorado (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 07:10 – Sara e Marti – Il film (Rai 2)

(Rai 2) ore 07:10 – Curioso come George: Missione Kayla (Frisbee)

(Frisbee) ore 07:35 – Show Dogs – Entriamo in scena (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 08:30 – I Puffi – La puffesta di Pasqua (Italia 1)

(Italia 1) ore 08:30 – Le nuove avventure di Pippi Calzelunghe (La7)

(La7) ore 08:35 – Spirit – Cavallo selvaggio (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 08:46 – Tommaso (Amici di Gesù) (Canale 5)

(Canale 5) ore 08:59 – Flinstones – Lieto evento a Hollyrock (Italia 1)

(Italia 1) ore 09:10 – A-X-L-: Un’amicizia extraordinaria (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 09:25 – Alvin Superstar 2 (K2)

(K2) ore 10:05 – La storia fantastica (La7)

(La7) ore 10:05 – Galline in fuga (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 10:45 – Zeus – Una Pasqua da cani (Italia 1)

(Italia 1) ore 10:50 – Asso di cuori (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 11:10 – Mimzy -Il segreto dell’universo (Paramount Network)

(Paramount Network) ore 11:35 – Z la formica (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 11:45 – Rango (La7)

(La7) ore 12:35 – Il segreto di Noemie (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 13:10 – The Water Horse – La leggenda degli abissi (Paramount Network)

(Paramount Network) ore 13:10 – Curioso come George: la leggenda di Senza Testa (Frisbee)

POMERIGGIO

ore 14:00 – Una notte al museo (Rai 2)

(Rai 2) ore 14:00 – Il gioiello del Nilo (Rai Movie)

(Rai Movie) ore 14:00 – Superman Returns (Italia 1)

(Italia 1) ore 14:00 – Karol, un papa rimasto uomo (Canale 5)

(Canale 5) ore 14:20 – Scooby-Doo Abracadabra-doo (Boomerang)

(Boomerang) ore 14:25 – Casper (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 14:30 – Il viaggio di Norm (Rai 3)

(Rai 3) ore 14:35 – Le avventure del Capitano Hornblower (La7)

(La7) ore 14:50 – Shrek e vissero felici e contenti (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 15:00 – Ben Hur (Rete 4) (bambini accompagnati)

(Rete 4) (bambini accompagnati) ore 15:10 – L’ultimo dominatore dell’aria (Paramount Network)

(Paramount Network) ore 15:45 – Una notte al museo 2 – La fuga (Rai 2)

(Rai 2) ore 16:10 – The Karate Kid – La leggenda continua (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 16:25 – Il principe d’Egitto (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 17:10 – Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini (Paramount Network)

(Paramount Network) ore 17:25 – Una notte al museo 3 – Il segreto del faraone (Rai 2)

(Rai 2) ore 18:10 – Sinbad – La leggenda dei sette mari (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 18:35 – Hook – Capitan uncino (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 19:05 – Il mio amico è una bestia 2 (Super!)

(Super!) ore 19:10 – Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il mare dei mostri (Paramount Network)

(Paramount Network) ore 19:10 – Vikki cuori in pista (Teen Nick)

(Teen Nick) ore 19:30 – Porgi l’altra guancia (Rai Movie)

(Rai Movie) ore 19:40 – Tom e Jerry il film (Cartoonito)

ore 19:40 – I pinguini di Madagascar (Sky Cinema DreamWorks)

SERA

ore 20:00 – I Murphy (Nickelodeon)

(Nickelodeon) ore 21:00 – Sam il Pompiere: ciak azione (Boomerang)

(Boomerang) ore 21:00 – Una vita da gatto (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 21:10 – Ricetta d’amore (La5)

(La5) ore 21:10 – G.I. Joe – La nascita dei Cobra (Paramount Network)

(Paramount Network) ore 21:15 – Baby Boss (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 21:20 – Star Wars: Episodio VII – Il risveglio della forza (Italia 1)

(Italia 1) ore 21:20 – Emoji: accendi le emozioni (Rai 3)

(Rai 3) ore 21:20 – Non ci resta che piangere (Canale 5)

(Canale 5) ore 21:30 – Il re dei re (Rete 4)

(Rete 4) ore 22:35 – Alpha – Un’amicizia forte come la vita (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 21:30 – War Horse (La7)

(La7) ore 22:55 – Un principe per l’estate (La5)

(La5) ore 23:00 – Shrek (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 00:50 – Jesus Christ Superstar (Rete 4)

Lunedì 13 aprile 2020

MATTINO

ore 07:20 – Bernie il delfino (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 07:30 – Stuart Little 3 – Un topolino nella foresta (Paramount Network)

(Paramount Network) ore 07:50 – Shrek (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 08:50 – Hook – Capitan Uncino (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 09:05 – I guardiani del tesoro (Rete 4)

(Rete 4) ore 09:10 – Il dottor Dolittle (Paramount Network)

(Paramount Network) ore 09:15 – Pirati! Briganti da strapazzo (Cartoonito)

(Cartoonito) ore 09:20 – Vikki cuori in pista (TeenNick)

(TeenNick) ore 09:25 – I pinguini di Madagascar (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 10:50 – Doraemon (Cartoonito)

(Cartoonito) ore 11:10 – Il dottor Dolittle 2 (Paramount Network)

(Paramount Network) ore 11:15 – Dragon Trainer 2 (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 11:15 – Alpha – Un’amicizia forte come la vita (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 12:15 – Binky Agente segreto (Boomerang)

(Boomerang) ore 12:40 – Vikki cuori in pista (TeenNick)

(TeenNick) ore 12:55 – Operazione Spy Sitter (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 13:00 – Dragon Trainer – Il mondo nascosto (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 13:10 – Due padri di troppo (Paramount Network)

POMERIGGIO

ore 14:20 – Scooby-Doo e il mistero del Wresting (Boomerang)

(Boomerang) ore 14:35 – Zanna bianca (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 14:50 – Il gatto con gli stivali (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 14:50 – Doraemon (Cartoonito)

(Cartoonito) ore 15:10 – Sbucato dal passato (Paramount Network)

(Paramount Network) ore 15:35 – Fiori d’acciaio (Rai Movie)

(Rai Movie) ore 16:05 – Una vita da gatto (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 16:10 – La conquista del West (Rete 4) (bambini accompagnati)

(Rete 4) (bambini accompagnati) ore 16:20 – Piccola peste (Italia 1)

(Italia 1) ore 16:25 – Baby Boss (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 17:00 – Karate Kid II – La storia continua (Tv8)

(Tv8) ore 17:10 – Amore per sempre (Paramount Network)

(Paramount Network) ore 17:35 – Ricetta d’amore (La5)

(La5) ore 17:35 – Boog & Elliot (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 18:05 – Spirit – Cavallo selvaggio (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 19:05 – Peter Pan (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 19:10 – Remember me (Paramount Network)

(Paramount Network) ore 19:10 – Vikki cuori in pista (TeenNick)

(TeenNick) ore 19:35 – I Croods (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 19:40 – Felix – Il coniglietto giramondo (Cartoonito)

SERA

ore 20:00 – Una pazza crociera (Nickelodeon)

(Nickelodeon) ore 21:00 – Lo schiaccianoci e i quattro regni (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 21:00 – Scooby-Doo e i pirati dei caraibi (Boomerang)

(Boomerang) ore 21:15 – L’ultimo imperatore (La7)

(La7) ore 21:15 – Dragon Trainer 2 (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 21:20 – Tom e Jerry (Cartoonito)

(Cartoonito) ore 21:20 – Animali fantastici e dove trovarli (Canale 5)

(Canale 5) ore 22:45 – Bernie il delfino (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 23:00 – Dragon Trainer – ll mondo nascosto (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 23:00 – Beautiful Creatures – La sedicesima luna (Paramount Network)

Martedì 14 aprile 2020

MATTINO

ore 06:45 – I pinguini di Madagascar (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 06:45 – L’arca di Noé (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 08:20 – Dragon Trainer – Il mondo nascosto (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 08.35 – Halvdan il giovane vichingo (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 09:15 – Sebastian e l’isola misteriosa (Cartoonito)

(Cartoonito) ore 09:20 – Vikki cuori in pista (TeenNick)

(TeenNick) ore 10:10 – Z la formica (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 10:15 – Echo il mio amico delfino (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 10:50 – Doraemon (Cartoonito)

(Cartoonito) ore 11:40 – Il principe d’Egitto (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 11:50 – Kazaam – Il gigante rap (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 12:15 – Binky agente segreto (Boomerang)

(Boomerang) ore 12:40 – Vikki cuori in pista (TeenNick)

(TeenNick) ore 13:15 – Barbie e la ricerca dei cuccioli (Cartoonito)

(Cartoonito) ore 13:25 – Kung Fu Panda (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 13:35 – Il viaggio di Yao (Sky Cinema Family)

POMERIGGIO

ore 14:20 – Scooby-Doo il mistero ha inizio (Boomerang)

ore 14:50 – Doraemon (Cartoonito)

(Boomerang) ore 14:50 – (Cartoonito) ore 15:05 – Spirit – Cavallo selvaggio (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 15:20 – Spider-Man: Un nuovo universo (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 16:00 – Piccola peste torna a fare danni (Italia 1)

(Italia 1) ore 16:35 – Shrek (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 17:20 – Halvdan il giovane vichingo (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 18:10 – Kung Fu Panda 2 (Sky Cinema DreamWorks)

(Sky Cinema DreamWorks) ore 19:00 – Gli incredibili 2 (Sky Cinema Family)

(Sky Cinema Family) ore 19:10 – Vikki cuori in pista (TeenNick)

(TeenNick) ore 19:40 – Albert e il diamante magico (Cartoonito)

(Cartoonito) ore 19:45 – Sinbad – La leggenda dei sette mari (SKy Cinema DreamWorks)

SERA