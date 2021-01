Non ci sono dubbi: VIEW Conference 2019 (21 – 25 ottobre) è l’edizione più spettacolare e più ambiziosa di sempre per il festival torinese, dove ogni anno si radunano i grandi nomi dell’animazione e dei VFX per una settimana di keynote, talk, masterclass, incontri con i fan e con gli addetti ai lavori e molto altro ancora.

Quest’anno è un’edizione davvero da non perdere, perché i talenti coinvolti sono veramente stellari. Saranno presenti infatti ben 10 premi Oscar, che vanno da Brad Bird (Gli Incredibili, Ratatouille) al fresco di vittoria Peter Ramsey (Spider-Man: Un nuovo universo) passando per il supervisore degli effetti speciali de Il Re Leone, l’ultimo successo Disney da un miliardo di dollari.

Non mancano poi i registi dei grandi film d’animazione del 2019: Dean DeBlois (Dragon Trainer – Il mondo nascosto), Jill Culton (Il piccolo yeti), Sergio Pablos (Klaus), Conrad Vernon (La famiglia Addams) e molti altri ancora. Con un’attesissima presentazione in anteprima mondiale di Frozen 2, di cui Steve Goldberg, supervisore degli effetti speciali, svelerà tutti i retroscena.

Ciliegina sulla torta la musica, con un esclusivo vero concerto live di Michael Giacchino, acclamato compositore di titoli come Gli Incredibili, Up, Inside Out, Coco, Doctor Strange, Rogue One: A Star Wars Story e più recentemente Spider-Man: Far From Home.

VIEW Conference 2019, i grandi ospiti dell’animazione

Ecco un elenco di alcuni dei grandi ospiti che potrete incontrare partecipando a VIEW Conference 2019.

Brad Bird (regista: Il gigante di ferro, Gli Incredibili e Gli Incredibili 2, Ratatouille)

(regista: Il gigante di ferro, Gli Incredibili e Gli Incredibili 2, Ratatouille) Michael Giacchino (compositore: Gli Incredibili, Up, Inside Out, Coco, etc)

(compositore: Gli Incredibili, Up, Inside Out, Coco, etc) Ralph Eggleston (production designer Inside Out, Wall-E, Alla Ricerca di Nemo; premio Oscar per Pennuti spennati)

(production designer Inside Out, Wall-E, Alla Ricerca di Nemo; premio Oscar per Pennuti spennati) Dean DeBlois (regista della saga di Dragon Trainer)

(regista della saga di Dragon Trainer) Peter Ramsey (regista: Spider-Man: Un nuovo universo)

(regista: Spider-Man: Un nuovo universo) Conrad Vernon (regista: La famiglia Addams, Sausage Party – Vita segreta di una salsiccia)

(regista: La famiglia Addams, Sausage Party – Vita segreta di una salsiccia) Alex Schwartz (produttrice: La famiglia Addams)

(produttrice: La famiglia Addams) Sergio Pablos (regista: Klaus)

(regista: Klaus) Jill Culton (regista: Il piccolo Yeti)

(regista: Il piccolo Yeti) Steve Goldberg (supervisore VFX: Frozen 2)

(supervisore VFX: Frozen 2) Maureen Fan (amministrarice delegata di Baobab Studios)

(amministrarice delegata di Baobab Studios) Cinzia Angelini (regista: Mila)

(regista: Mila) Rob Legato (supervisore VFX: Il re leone, Il libro della giungla)

(supervisore VFX: Il re leone, Il libro della giungla) Rob Bredow (Executive Creative Director and Head of ILM)

(Executive Creative Director and Head of ILM) William Reeves (Supervising Technical Director, Pixar)

(Supervising Technical Director, Pixar) Danny Dimian (supervisore VFX: Spider-Man: Un nuovo universo)

E molti altri ancora! Per vedere l’elenco completo degli speaker cliccate qui.

Il programma

Per visionare il programma completo dell’edizione 2019 di VIEW Conference cliccate qui.

Come partecipare

Potete acquistare i biglietti per partecipare a VIEW Conference 2019 cliccando qui. È possibile acquistare l’abbonamento per tutti i giorni dell’evento o anche i singoli biglietti per le Masterclass più attese. Sono inoltre disponibili sconti per gruppi di 5 o più partecipanti.

