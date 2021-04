Con il Natale arriva su Cartoonito (canale 46 del DTT) un nuovo amico di tutti i più piccoli. È il ragnetto Whiskey, protagonista della nuova serie animata Whiskey e i suoi amici, ispirata alla famosissima canzone diventata un vero cult tra i bambini più piccoli… e tra i loro genitori!

Un simpatico ragnetto, i suoi amici del bosco, una quercia che è un condominio per i piccoli insetti e tante divertentissime canzoni sono gli ingredienti fondamentali di questo simpatico e coloratissimo cartoon.

L’appuntamento è proprio vicino al Natale: la serie andrà in onda a partire dal 23 dicembre, tutti i giorni, alle 8.25.

Whiskey e i suoi amici

Il piccolo Whiskey è un ragnetto davvero speciale: assomiglia a un pon-pon, ha solo sei zampine e invece di far paura riesce sempre a strappare un sorriso! Molto dolce e curioso, è un piccolo esploratore, sempre alla ricerca di nuove avventure, muovendosi agilmente appeso alla sua ragnatela.

La grande quercia in cui abita, che all’apparenza può sembrare un semplice albero, è in realtà è un vero e proprio condominio, all’interno del quale abitano tantissime famiglie di animali. Insieme a lui infatti ci sono la sua migliore amica ape Bibì, l’uccellino Pepe, la rana Hop Hop, la lumaca Dado e la bruchetta Tutù. Ogni giorno gli amici vanno insieme alla scoperta della natura e del mondo che li circonda.

In ogni episodio verrà proposta una canzone tratta dal repertorio dei classici per bambini rivisitata in chiave moderna e una lezione, sempre diversa, su uno degli elementi della natura. La grande quercia, un grattacielo abitato da tante specie di animali, è un mondo coloratissimo in cui tutti possono vivere in armonia, dove le differenze diventano una ricchezza per tutti!

