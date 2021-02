Preparatevi per due pomeriggi di fantasia e creazioni con l’evento di Wonder Park al Museo Explora di Roma! Il museo dei bambini permetterà infatti ai piccoli visitatori di sentirsi per un giorno proprio come June, la creativa protagonista del nuovo film animato in uscita l’11 aprile.

La caratteristica di June è avere una fantasia davvero senza freni, e proprio così saranno anche i bambini che il 6 e il 7 aprile parteciperanno a questo evento creativo, che vedrà protagonista la paper artist Manuela Tamburelli di Pasticci di Carta.

Wonder Park al Museo Explora

Durante questo evento organizzato da 20th Century Fox in collaborazione con Explora – Il Museo dei Bambini di Roma, genitori e bambini parteciperanno al workshop speciale Crea il tuo Wonder Park, in compagnia della paper artist Manuela Tamburelli.

Proprio come June, le famiglie potranno avvicinarsi al mondo del Riciclo creativo, l’arte fatta con oggetti di scarto, per tornare a guardare il mondo con gli occhi e la fantasia dei bambini. I bambini, riuniti in piccoli gruppi, potranno lavorare con l’artista per creare il loro parco divertimenti dei sogni con materiali di riciclo, dal sughero alla carta di giornale, e vedere esposta la loro opera da Explora insieme a quella di tutti i bambini che hanno partecipato.

La trama di Wonder Park

June è una felice bambina di 10 anni ricca di fantasia e immaginazione che trascorre le sue giornate con la mamma cercando di costruire il modello di un parco di divertimenti. Tutto scorre tranquillo finché la madre non si ammala gravemente e deve allontanarsi per seguire delle cure. Da quel momento June perde ogni interesse nel proseguire il lavoro e perde la sua capacità di meravigliarsi. Un giorno però nel bosco scopre un luogo magico. Trova infatti, sepolta sotto l’edera, un veicolo delle montagne russe che la conduce in un meraviglioso parco divertimenti, proprio come quello che stava costruendo con la madre, popolato da animali che erano i suoi ex dipendenti. Ma il parco è mezzo distrutto, abbandonato. Insieme agli animali del parco, June si propone di sistemarlo ritroverà così la fiducia nel futuro e la sua immaginazione, superando nel frattempo anche le sue paure.

Come partecipare all’evento di Wonder Park al Museo Explora

Partecipare all’evento è facilissimo. Per iscriversi, basta inviare una mail all’indirizzo wonderparkworkshopexplora@gmail.com indicando un orario preferito: i workshop della durata di un’ora si svolgeranno dalle 11 alle 17.

Per chi invece fosse impaziente di vedere il film al cinema, cliccate qui per scoprire come partecipare all’anteprima.