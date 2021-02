L’Italia è stata protagonista in più di un’occasione nei film di James Bond. Per Spectre, ultimo film della saga del 2015, era stato girato un inseguimento sul Fiume Tevere a Roma, mentre Quantum of Solace del 2008 si apriva con un tallonamento sulle rive del Garda, cui seguiva la corsa dei cavalli del Palio di Siena.

Si batterà il primo ciak, per l’esattezza, tra il 19 e il 26 agosto e le riprese andranno avanti per quattro settimane. Tra gli altri paesi designati per girare anche l’Inghilterra (nella fattispecie il centro di Londra), la Giamaica e la Norvegia.

Scritto da Neal Purvis, Robert Wade, Scott Z. Burns e Phoebe Waller-Bridge, Bond 25 uscirà nelle sale ad aprile del 2020. Ad affiancare Daniel Craig nel cast, tra gli altri: Rami Malek, Léa Seydoux, Ana de Armas, Ralph Fiennes, Billy Magnussen, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright e Lashana Lynch.