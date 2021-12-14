In passato è capitato molte volte che la morte incombesse all’improvviso nel mondo del cinema: attori e attrici amatissimi, scomparsi all’improvviso lasciando un enorme vuoto nel mondo artistico e nel cuore dei fan. Spesso è capitato che queste stesse perdite siano arrivate proprio prima dell’uscita dei loro film più famosi. Nella nostra gallery, non abbiamo incluso attori come Chadwick Boseman, morto prima dell’uscita del film che gli è valso una nomination agli Oscar (Ma Rainey’s Black Bottom), ma celebre soprattutto per essere stato Black Panther nel franchise Marvel; non abbiamo inserito neppure Robin Williams, che ha avuto ben 2 film postumi ma nessuno all’altezza dei suoi grandi classici. Parliamo invece ovviamente di Heath Ledger, Brandon Lee, Paul Walker e altri: tutte grandi star tragicamente scomparse prima che i fan potessero apprezzare i loro successi. Ecco quindi 10 attori morti all’improvviso prima dell’uscita dei loro film più famosi.

POTETE VEDERE LA GALLERY CLICCANDO SULL’ALLEGATO IN FONDO AL TESTO

