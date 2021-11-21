Tra battaglie e colpi di scena, ecco le domande ancora senza risposta in casa Marvel

10 misteri dell’Universo Marvel che sono rimasti irrisolti

I Marvel Studios sono sempre attentissimi ai minimi particolari e spesso pianificano con largo anticipo le storie dei film e delle serie tv legati a doppia mandata all’Universo Cinematografico Marvel.

Ma non sempre tutto viene spiegato e non sono pochi i casi in cui dei misteri sono rimasti irrisolti, andando ad affollare la mente dei fan della Casa delle Idee di domande senza risposta.

Da una scena con protagonista Samuel Sterns ne L’incredibile Hulk agli scenari relativi agli accordi di Sokovia in Captain America: Civil War, passando per la sconfitta di Ultron alla fine di Avengers: Age of Ultron, ne abbiamo raccolti alcuni particolarmente significativi nella nostra gallery.

Foto: Marvel Studios

SFOGLIATE LA GALLERY CLICCANDO SULL’ALLEGATO IN FONDO AL TESTO

