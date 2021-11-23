10 scene di famosissimi film che persino i registi si sono pentiti di aver girato

Non sono solo gli attori e le attrici a pentirsi di aver interpretato un particolare film o un ruolo particolarmente “scomodo”, a volte anche gli stessi registi si sono ritrovati a dover fare un passo indietro e ammettere che sì, quella scene proprio era meglio non farla. È il caso di J.J Abrams, che si è pentito di una certa scena molto famosa del suo Star Wars: Il Risveglio della Forza: già, Carrie Fisher non è in copertina per quella famosa scena di Leila-Superman nel film di Rian Johnson, ma per un altro imperdonabile errore riconosciuto dallo stesso cineasta. Nella lista rientra anche James Cameron, che ha dovuto fare retrofront su una controversa scena di Titanic che ha fatto infuriare i parenti stessi del personaggio coinvolto. Rimorsi e rimpianti anche per Ryan Coogler e Black Panther, Sam Raimi e altri: per scoprirli, ecco la nostra gallery sui 10 registi pentiti di aver girato determinate scene dei loro famosissimi film.

