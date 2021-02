null

La chiusura dei cinema a causa della pandemia da Coronavirus ha costretto molte case di distribuzione a portare i loro film direttamente in streaming senza passare dalla sala. Uno di questi è la commedia sentimentale 7 ore per farti innamorare, debutto alla regia dell’attore e scrittore Giampaolo Morelli, che ha adattato per il grande schermo il suo libro omonimo. La storia segue le avventure di Giulio, giornalista di economia in un noto quotidiano di Napoli a un passo dal matrimonio, che scopre la fidanzata a letto col capo. Il suo mondo perfetto crolla in un istante. Lasciato il lavoro trova un nuovo impiego nella redazione di “Macho Man”, un settimanale di attualità per il pubblico maschile dove, dopo una serie di interviste a coiffeur di grido e urologi che praticano l’allungamento del pene, gli viene assegnato un pezzo sull’Artista del Rimorchio, una sorta di guru che insegna come sedurre qualunque donna in sole sette ore. Con sua grande sorpresa però, a tenere il corso è Valeria, bella, sexy e con le idee molto chiare sui rapporti tra i due sessi. Paolo, la cui vita sentimentale è a un punto morto, diventerà la sua cavia, finendo coinvolto nelle situazioni più impensabili. Ecco la nostra intervista a Giampaolo Morelli che ci ha raccontato il suo debutto alla regia, ha svelato le regole della seduzione e parlato della sua quarantena da Coronavirus.

L’intervista a Giampaolo Morelli

Per parlare del film, in arrivo direttamente in streaming in un periodo decisamente particolare per l’intrattenimento, è Giampaolo Morelli durante un’incontro “virtuale” a distanza via Zoom. Ecco cosa ci ha raccontato del film:

Sicuramente non avresti mai immaginato di debuttare alla regia con un film in uscita in un momento così particolare per il cinema e di finire direttamente in streaming. Può però essere un’opportunità per i film?

«Io sono inamorato da sempre del cinema e mi sono innamorato guardandoli in sala. La magia del cinema è insostituibile. Una commedia romantica ha bisogno dell’umore della sala: la risata, così come l’emozione, è contagiosa. Però in questo periodo sicuramente molte più persone useranno molto di più le piattaforme. La vita di un film non è più giudicabile dalla vita nella sala, ma va considerato che ha un’esistenza molto più lunga grazie proprio alle piattaforme, perché ne puoi usufruire molto più tempo. È possibile che scatti un passaparola e che molte cose vadano a vedere il film anche successivamente al suo debutto. Quando me lo hanno proposto all’inizio sono rimasto un po’ raggelato. Sapevo che qualcosa sarebbe successo con il mio debutto alla regia, ma non pensavo questo (ride). Il film però aveva bisogno di essere visto in questo momento. È una commedia leggera, pensata per intrattenere. Quale momento migliore per alle persone la possibilità di acquistare il film direttamente nel loro salotto?».

Un film che ricorda Hitch, con Will Smith, ma con un cambio di prospettiva…

«Tutto è iniziato qualche anno fa, prima di scrivere il romanzo. Avevo visto in rete l’avviso di uno che pubblicizzava i suoi corsi di rimorchio. Pensare che qualcuno potesse insegnare il come sedurre mi sembra va impossibile, ma ho scoperto invece che sul web c’era una vera e propria rete in cui le gente si scambiava regole e strategie. Ho contratto gli italiani e gli ho chiesto loro di provarmi come funzionavano le loro regole sull’attrazione: il test dello zerbino, la battuta acida, l’approccio iniziale. Così li ho microfonati e ripresi ed effettivamente andavano nei supermercati, nelle piazze, nei negozi e tornavano a casa con il telefono della ragazza. Questa cosa mi stuzzicava. E poi c’erano gli alunni… Come fossero veri docenti, se li portavano in giro. E tra di loro non c’erano solo uomini che volevano solo portarsi a letto una donna, ma anche uomini colti e raffinati ma completamente paralizzati nell’approccio con le donne. Timidi a livello maniacale che con queste tecniche si scioglievano. Poi ho anche scoperto che in Inghilterra ad insegnare c’era una donna, e da qui è nata l’idea di usare Valeria come coach».

Il tuo film ricorda le atmosfere di tante commedie americane. Un genere che ti ha ispirato?

«Debuttare alla regia non è mai facile, ma è ancora più difficile se si tratta di un film di genere come la commedia romantica. Hai meno spazio per sbagliare. Devi riuscire a trovare il giusto equilibrio tra il divertimento e il romanticismo. Gli americani sono maestri di questo genere dei film, che guardo spesso e quindi li ho dentro. Dalle commedie romantiche americane però ho voluto soprattutto rendere il modo in cui loro riescono a mostrare le loro città e la loro cultura. Napoli ha lo stesso potenziale di New York. Volevo raccontare una Napoli inedita, perfetta per gli incontri romantici…».

Nel film giochi sull’effetto nostalgia attraverso un simpatico dialogo in cui citi Candy Candy e Lady Oscar. Quindi le cose che leggiamo o che guardiamo sono un bagaglio che ci può essere utile anche per rimorchiare?

«Tutto quello che viviamo fa parte di noi e richiamare un sentimento nostalgico è sempre piacevole perché uno ha la tendenza a rivedere con una certa tenerezza quello che è stato. Attraverso i ricordi poi, puoi togliere le cose brutte del passato e puoi rivedere solo le cose piacevoli».

Come hai scelto le musiche?

«Adoro ascoltare la musica in generale e quindi per me la colonna sonora di un film è importantissima. Il film si apre con Primmavera di Franco Ricciardi perché la primavera è un momento di cambiamento. Ma è presente anche il brano Abbracciame di Andrea Sannino, canzone che ho scelto molto prima della pandemia ma ora è diventata un inno per Napoli in questo momento di difficoltà. Lo prendo come segno e spero mi porti fortuna. Poi anche Lemonade dei Planet Funk, un gruppo napoletano e altri pezzi che mi piacevano che erano funzionali alla storia».

Il cast è azzeccatissimo, da Serena Rossi con la quale avevi già condiviso il set di Ammore e Malavita fino a Diana Del Bufalo…

«Gli attori sono tutto in un film. La produzione mi ha accontentato su tutte le mie scelte e questo per me è stato fondamentale. Ogni ruolo è stato scelto con molta cura. E avere al mio fianco Serena, che conosco bene, mi ha dato sicurezza. Ha portato a casa questo ruolo di donna ironica e pungente, una che si protegge perché ferita ma capace anche di lasciarsi andare. È stata in grado di darmi tutte queste emozioni. Massimiliano Gallo aveva il ruolo di un antipatico che si accartoccia su se stesso che poi diventa ridicolo. Diana mi ha dato una grande prova al di là del suo innato talento comico. Come nella scena del funerale, in cui fa la svampita, o quella in cui si fa sedurre durante la scena del tramonto. È stata molto vera. Gli attori erano giusti. Come Vincenzo Salamme che si è messo a disposizione per questo personaggio che avevo scritto proprio su di lui. Ho cercato di non scadere nella sitcom ma di mantenere una giusta asticella tra comicità, verità e romanticismo. E con loro ci sono riuscito».

Quanto c’è di te nel personaggio di Giulio? Ora sei sposato e hai figli, ma da più giovane sapevi come conquistare una donna?

«Una donna alcune volte sai come conquistarla e altre volte no. Dei periodi sono stato come Giuli e altri no. Il gioco della seduzione è un gioco che di volta in volta cambia anche a seconda degli incontri o delle esperienze che si fanno»

Citando una battuta del film: “togli l’audio e giudica le persone per le loro azioni”. Quanto è importante questo messaggio?

«Togli l’audio l’ho sempre praticato. Ho sempre giudicato dalle azioni e non da quello che diciamo. Credo che sia fondamentale. Parlare troppo non serve a niente».

Tu hai lavorato con registi molto diversi tra loro. Cosa hai preso da ognuno di loro? Ti hanno ispirato per il tuo debutto alla regia?

«Sicuramente ho preso qualcosa da ogni regista con il quale ho lavorato. E a volte al contrario. A volte io avrei fatto scelte diverse e non solo per la regia ma anche per il modo in cui ci si approccia al prossimo. È vero che un regista comanda sul set, ma bisogna approcciarsi al lavoro con grande umiltà. Devi prendere tutto quello che gli altri sono in grado di darti e soprattutto sperare che siano lì ad ascoltati e a darsi completamente per la tua storia. Che non è piccola. Soprattutto in un’opra prima. Il regista è uno che aiuta a raccogliere le idee degli altri e mi ha stupito l’amore e la dedizione che hanno dimostrato tutti. Per me fare il regista vuol dire essere molto umili.

Parlando della scena del Beach Volley, puoi raccontare un aneddoto divertente?

«Stavo aspettando quella giornata dal primo giorno di lavorazione perché sapevo che mi avrebbe distrutto. Dove abbiamo girato non c’era il campo da Beach Volley, lo abbiamo fatto al momento ma l’area in cui giocavo io non era stata pulita, così era piena di cocci, schegge, tappi di bottiglia e altro. Dopo ogni salto ero sanguinante pieno di tagli. È stato faticosissimo e devastante e il tutto per girare due minuti di film».

Stupenda l’apparizione di Diletta Leotta alla fine del film…

«L’ho coinvolta perché per il film mi serviva un vip che traghettasse i protagonisti alla festa. Doveva trattarsi di una donna desiderabile, perfetta da rimorchiare e a Napoli non c’è nessuna più amata di Diletta».

Una curiosità, ma è vero che alle donne il bravo ragazzo non piace?

«No non è vero, tanto che poi Giulio alla fine riesce a conquistare la più tosta di tutte. Il fatto è che ci sono tipologie di donne attratte dallo stronzetto perché può intrigare e attrarre. Ma non è detto che poi ci si innamori di lui. Alla fine quando vuoi accanto una persona per tutta la vita preferisci che si tratti di un bravo ragazzo…».

Nel tuo film parli di approccio tradizionale e forse un po’ vintage, senza l’utilizzo dei social.

«In realtà il rimorchio online è lo stesso del rimorchio dal vivo. Si può essere rimbalzati online come nella vita. Prima o poi le persone conosciute sui social le devi affrontare anche dal vivo. L’approccio virtuale ti può agevolare per rompere il ghiaccio ma poi la discussione va avanti nella maniera più tradizionale, ovvero di persona. Mostrare in un film un rapporto virtuale sarebbe stato molto claustrofobico. Io poi credo ancora nello sguardo. Dopo due righe scritte in chat mi sono già annoiato. Il contatto con gli occhi è insostituibile».

Ultima cosa, cosa ci sta insegnando la quarantena secondo te, è vero che è un’occasione per guardarci dentro ed uscirne migliori?

«Da un lato è vero che stiamo vivendo quella che potrebbe essere un’occasione. Sono a casa con moglie e con i figli. Sto facendo la prima elementare con Gianmarco il primo figlio, ripassando con lui la scansione in sillabe, le somme e le sottrazioni. La mia vita in quarantena però non è molto diversa di quando non lavoro. In quei periodi trascorro molto tempo a casa con i bambini anche per compensare il tempo in cui sono invece tanto lontano da casa. Mi sembra però una cazzata questa cosa che ne usciremo migliori. C’è gente che non lavora e la società deve andare avanti. Quando tutto finirà torneremo alla nostra frenesia. Ma deve essere così. Abbiamo bisogno di esprimerci».