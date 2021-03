Lo scrittore britannico John le Carré è morto sabato sera all’età di 89 anni. le Carré, pseudonimo di David J.M. Cornwell, era l’autore di moltissimi romanzi di spionaggio che l’avevo consacrato a maestro indiscusso del genere.

A dare la notizia della scomparsa è il suo agente Jonny Geller, riferendo che le Carré è morto al Royal Cornwall Hospital, in Cornovaglia, a seguito di una breve malattia non legata al Covid-19.

With much sadness, I must announce the passing of one the world’s great writers – John le Carré.https://t.co/hpPFA5nA6D pic.twitter.com/HbC3WZzQFF

— Jonny Geller (@JonnyGeller) December 13, 2020