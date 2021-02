Si è spento all’età di 78 anni il prolifico attore Robert Forster, che nel corso della sua carriera ha recitato in oltre 100 film e collaborato con autori quali Quentin Tarantino, David Lynch, Gus Van Sant, Michael Gondry ed Antoine Fuqua, ricevendo una nomination all’Oscar come Miglior attore non protagonista per il ruolo di Max Cherry in Jackie Brown.

Il sito Variety riporta che l’attore è morto ieri nella sua casa di Los Angeles a causa di un cancro al cervello, a distanza di poche ore dal debutto su Netflix di El Camino, il film spin-off di Breaking Bad in cui Forster aveva ripreso il ruolo di Ed Galbraith.

La sua è stata una ricca carriera che – come ha ricordato nel 2018 in occasione dell’uscita del lungometraggio What They Had di Elizabeth Chomko – lo ha portato a recitare “in film di praticamente ogni genere”.

Nato nel 1941 a Rochester, nello stato di New York, l’attore esordisce al cinema nel 1962 con il film Vita o morte di Daniel Petrie, per poi ottenere il suo primo ruolo di spicco nel 1967, con Riflessi in un occhio d’oro di John Huston, dove recita al fianco di Marlon Brando ed Elizabeth Taylor.

Ma il pubblico di tutto il mondo lo ricorda in particolare per quello che fu il “ruolo della vita”, il memorabile Max Cherry nel Jackie Brown di Quentin Tarantino, che lo portò a ricevere una nomination agli Oscar come Miglior attore non protagonista. L’anno successivo Forster collabora anche con un altro grande nome del panorama cinematografico mondiale, Gus Van Sant, che gli ritaglia una parte nel suo remake di Psycho.

Ma non va dimenticato il suo lavoro con David Lynch, che lo dirige prima nel 2001 nel dramma allucinatorio Mulholland Drive, e poi nel 2017, quando torna al piccolo schermo con il sequel del suo storico Twin Peaks.

Sempre diviso tra cinema e serialità televisiva, Forster debutta nel 2013 nello show Breaking Bad, dove interpreta il personaggio di Ed Gelbraith fino all’ultima stagione, e che riprende – come ultimo ruolo della sua carriera – anche nel film spin-off El Camino.

Tra i suoi altri titoli di spicco, non dimentichiamo anche Paradiso Amaro di Alexander Payne del 2011, lo sci-fi The Black Hole di Gary Nelson del 1979 e uno dei ruoli che lo hanno fatto conoscere sul piccolo schermo, quello di Arthur Petrelli nella serie tv Heroes.

