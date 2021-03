Il mondo del cinema è in lutto per la prematura scomparsa di Chadwick Boseman, l’attore che ha vestito i panni di Black Panther nei cinecomic Marvel. Aveva solo 43 anni.

A darne l’annuncio sul suo profilo Twitter sono stati la moglie e i genitori, spiegando come dopo 4 anni di dura lotta l’attore americano ha perso la sua battaglia contro il tumore al colon.

Il presidente e direttore creativo dei Marvel Studios Kevin Feige l’ha definita una «perdita devastante». E ha continuato «Era il nostro TChalla, il nostro Black Panther, il nostro caro amico. Tutte le volte che faceva il suo ingresso sul set emanava carisma e gioia, e tutte le volte che appariva sullo schermo creava qualcosa di profondamente indelebile. Ha impersonato molti personaggi incredibili nel suo lavoro, e nessuno riusciva meglio di lui a dare vita a grandi uomini. Era brillante e gentile, potente e forte come ognuno dei personaggi che ha interpretato. Ora prenderà il posto accanto a loro come icona nel tempo a venire. I Marvel Studios piangono profondamente la sua perdita, e oggi ci uniamo al dolore della famiglia». Chadwick Aaron Boseman era nato il 29 novembre 1976 ad Anderson, in South Carolina, figlio di Carolyn, un’infermiera, e di Leroy, un tappezziere.Dopo aver studiato regia alla Howard University di Washington D.C. ha debuttato nel 2003 nella serie tv Squadra emergenza per poi proseguire con piccole particine in televisione fino ad arrivare al ruolo ricorrente di Nathaniel ‘Nate’ Ray in Lincoln Heights – Ritorno a casa.

Il suo primo ruolo per il cinema lo ha ottenuto nel 2008 grazie al film sportivo The Express, a cui sono seguiti 42 e Draft Day. Nel 2014 fa parte del cast del film sul re del Soul intitolato Get on Up – La storia di James Brown. Prima di diventare un supereroe Boseman ha anche scritto, diretto e prodotto vari cortometraggi.

Nei panni di Black Panther ha partecipato ai cinecomic Marvel Captain America: Civil War, Black Panther, vengers: Infinity War, Avengers: Endgame e stava dando la voce al film d’animazione Marvel What If…